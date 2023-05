Roma-Salernitana, la Curva Sud si svuota: svelato il motivo

Roma-Salernitana, durante la prima frazione di gioco il settore più acceso del tifo giallorosso si è svuotato. Ecco svelato il motivo della protesta.

Durante la sfida dello stadio Olimpico tra Roma e Salernitana la Curva Sud si è svuotata per protesta. Ecco la ricostruzione dei fatti, svelato il motivo per cui il settore più acceso del tifo giallorosso ha scelto di lasciare lo stadio. Dietro la scelta dei tifosi romanisti c’è il divieto imposto dalle forze dell’ordine nei confronti di uno striscione della Curva Sud: ecco tutti i dettagli.

Nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A la Roma torna in campo allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa affronta la Salernitana di Paulo Sousa. Prima della gara tanti tifosi avevano risposto all’appello di José Mourinho. Dopo la finale di Europa League, conquistata grazie al pareggio in casa del Bayer Leverkusen, il tecnico portoghese aveva invitato i tifosi ad accompagnare la squadra da Trigoria fino all’impianto del Foro Italico. Circa trecento tifosi hanno letteralmente scortato il pullman della Roma, poi la festa all’interno dello stadio Olimpico è stata rovinata in seguito alla decisione delle forze dell’ordine di non fare entrare uno striscione in Curva Sud.

Roma-Salernitana, la Curva Sud lascia lo stadio: vietato lo striscione dedicato a Roberto Rulli

Le forze dell’ordine hanno vietato l’ingresso allo stadio Olimpico di uno striscione dedicato a Roberto Rulli. Volto storico della Curva Sud, la motivazione delle forze dell’ordine intorno al divieto sarebbe stata quella che l’ultrà scomparso fosse stato un preggiudicato. Ecco il video della protesta dei tifosi giallorossi fuori dallo stadio, poi riverberata all’interno da gran parte della Curva Sud. Il settore più caldo del tifo giallorosso ha scelto di abbandonare l’impianto.