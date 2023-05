Juventus, si fa notte fonda: arriva la nuova penalizzazione

La Corte d’Appello potrebbe decidere in serata il destino della Juventus che sta aspettando ancora di conoscere come andrà a finire

Il futuro è ancora tutto un rebus nonostante sia arrivato il giorno della sentenza. L’indagine della Procura di Torino, che ha portato la

Juventus sotto i riflettori di tutta Italia e d’Europa, è arrivata a quella che sembra essere l’ultimo atto di questa storia. Il caso Plusvalenze, infatti, potrebbe risolversi in giornata con la Corte d’Appello che renderà nota la sua decisione sul futuro del club.

Lo scorso anno i bianconeri erano finiti nell’occhio del ciclone a causa di alcune plusvalenze fittizie che avevano attirato l’attenzione della Procura di Torino. Questa ha fatto partire un’indagine, che ha dato spunto anche agli inquirenti presenti in altre città per fare chiarezza su alcuni movimenti sospetti. L’inizio dell’indagine per i piemontesi ha portato alle dimissioni in blocco del vecchio Consiglio di Amministrazione del club, facendo preoccupare molti tifosi bianconeri.

La prima sentenza era arrivata pochi mesi fa, con la Corte che aveva deciso di tagliare i punti in classifica di ben 15. Il procuratore Chinè aveva chiesto inizialmente una penalizzazione di 9 punti, ma questa è stata alzata poi a 15 perché fosse afflittiva. Coloro che stanno lavorando alla questione, vorrebbero che la Juve fosse veramente penalizzata da questo processo e questo significherebbe niente coppe europee.

Juventus fuori dalle coppe: si decide nelle prossime ore

Il verdetto è previsto per oggi, con la Corte che si riunisce in mattinata per cominciare l’udienza. Per conoscere il destino del club, però, non è detto che si debba aspettare poco, anzi, secondo le previsioni ci saranno diverse ore da aspettare. Probabilmente si farà notte fonda, che poi è la situazione che si prefigura metaforicamente per la Juventus.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la decisione potrebbe arrivare stasera durante la partita con l’Empoli o comunque dopo la chiusura della Borsa, fino anche a domani. L’ipotesi più plausibile è quella che va verso la sentenza di gennaio, con la penalizzazione di 15 punti, o di almeno 12, per far sprofondare il club in zona Conference League. In caso di qualificazione alle coppe, poi, la Uefa potrebbe prendere in mano la situazione e decidere di estromettere i bianconeri dalle prossime competizioni continentali.