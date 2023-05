Roma-Salernitana, probabili formazioni: doppio rebus con Dybala

L’allenatore della Roma ha deciso di fare diversi cambi in vista della partita con la Salernitana di stasera alle 18.30 all’Olimpico

La Roma dopo l’impegno in Europa League contro il Bayer Leverkusen torna in campo per la trentaseiesima giornata di Serie A. L’avversaria di stasera è la Salernitana che arriva allo Stadio Olimpico con la salvezza tra le mani. Gli uomini di Sousa vorranno di sicuro finire nel migliore dei modi questa stagione e non sarà facile contro il club campano riuscire a fare punti.

Questi sono fondamentali anche alla luce dello scivolone dell’Inter contro il Napoli, che riapre la corsa Champions. Accedere alla competizione per la coppa dalle grandi orecchie tramite il campionato sembra difficile per la Roma, che punta tutto sulla finale di Europa League. I giallorossi, infatti, sono riusciti a strappare il pass per l’ultimo appuntamento della competizione dove incontreranno il Siviglia. Gli spagnoli hanno battuto la Juventus e sono pronti a dare battaglia per cercare di portare a casa il trofeo, di cui detengono già sei titoli.

L’occasione europea è troppo importante per essere sprecata, lo sa bene Mourinho e tutti i suoi tifosi che stasera riempiranno per l’ennesima volta l’impianto del Foro Italico. La spinta del popolo giallorosso, infatti, non si è mai fermata dallo scorso anno, quando sono stati aperti gli stadi al 100% della loro capienza.

Roma-Salernitana, turnover e tante sorprese: torna la formazione B

Riuscire a riposare e arrivare freschi alla partita con il Siviglia adesso è l’obiettivo principale per i giallorossi che hanno intenzione di giocare al meglio l’ultimo atto del torneo. Per questo motivo, Mourinho sta pensando di mandare in campo una formazione rimaneggiata, con solo pochi titolari in campo.

Secondo quanto riportano Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, la probabile formazione con cui Mourinho potrebbe scendere in campo è molto simile a quella utilizzata contro il Bologna. Il turnover dovrebbe partire già dalla porta, con Rui Patricio in panchina e al suo posto Mile Svilar. In difesa sicura la presenza di Mancini e Ibanez, mentre si giocano un posto da titolare Smalling e Cristante. Nel centrocampo, che potrebbe essere a quattro o a cinque dovrebbe esserci sulla destra Missori, con Zalewski dall’altra parte. In mezzo, invece, presenti Tahirovic, Camara e Wijnaldum, che potrebbe essere alzato dietro le punte insieme a Dybala o Solbakken. In attacco, invece, spazio a Belotti.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Misori, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; Dybala Belotti, All. Mourinho

Salernitana (3-4-3): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia, Botheim. All. Sousa