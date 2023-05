Roma, scatta l’allarme Dybala: annuncio ufficiale

Scatta l’allarme intorno alle condizioni di Paulo Dybala in casa Roma. L’attaccante argentino non va neanche in panchina durante la sfida alla Salernitana.

Non recupera neanche per la panchina Paulo Dybala. L’attaccante argentino seguirà dalla tribuna la sfida tra Roma e Salernitana, valida per il posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. I tifosi giallorossi tengono il fiato sospeso intorno alle condizioni della ‘Joya’, che non era entrato in campo durante la semifinale di ritorno di Europa League. Il pareggio a reti bianche in casa del Bayer Leverkusen ha permesso ai giallorossi di conquistare la seconda finale europea consecutiva. L’attaccante argentino ha seguito con passione da bordo campo la sfida in casa dei tedeschi, mentre oggi non figura nell’elenco dei convocati per la sfida contro la Salernitana.

Roma-Salernitana, Dybala in tribuna: l’annuncio di Pinto sulla ‘Joya’

Tiago Pinto è intervenuto prima della gara tra Roma e Salernitana ai microfoni DAZN. Il dirigente portoghese ha spiegato il motivo dell’assenza di Paulo Dybala tra i convocati, facendo scattare l’allarme in casa giallorossa intorno alle condizioni fisiche della ‘Joya’. Le parole di Pinto: “Ha preso una botta nella partita di Bergamo, sta recuperando. Abbiamo un obiettivo: farlo arrivare bene alla finale. Oggi non si sentiva al 100% e abbiamo decido che non avrebbe giocato questa partita. Stiamo lavorando tutti insieme, staff medico e tecnico, per farlo arrivare al meglio alla fine della stagione“.