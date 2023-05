Addio Tiago Pinto, nuovo direttore sportivo in Serie A

Il nuovo CEO e general manager potrebbe aiutare la Roma a scegliere il prossimo uomo di calciomercato in caso di addio del portoghese

La Roma è in vena di cambiamenti e addii nelle ultime settimane, con la squadra pronta a cambiare volto a partire dalla fine di giugno. Il 30 di quel mese, infatti, finisce la stagione in corso e comincia ufficialmente la finestra delle trattative. Il momento adatto per scatenarsi e prendere nuovi giocatori disponibili sul mercato per rinforzare la rosa nel migliore dei modi, tendendo sempre un occhio alla sostenibilità.

La Roma, infatti, non può darsi a spese folli nel prossimo calciomercato e per questo motivo Tiago Pinto sta scandagliando il panorama per individuare i migliori profili a basso costo. Il settlement agreement, infatti, ha legato le mani dell’ex Benfica già a gennaio impedendogli di spendere qualsiasi cifra. L’unico arrivato, infatti, è stato Diego Llorente in prestito dal Leeds, con un riscatto fissato a cifre molto elevate.

Come nella campagna acquisti estiva della scorsa annata, anche in questa saranno protagonisti i giocatori a parametro zero. I profli più caldi sono quelli di Houssem Aouar ed Evan Ndicka. Il primo, centrocampista algerino del Lione, si libera il 3’0 giugno dal contratto con il club rossoblù e avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la Roma. Il secondo è un difensore centrale dell’Eintracht Frankfurt e anche lui si libera alla fine del prossimo mese. Questo affare, però, sembra difficile visto che sulle sue tracce ci sono Napoli e Barcellona.

Calciomercato Roma, ipotesi addio Pinto: già trovato il sostituto

Un’ipotesi che sta prendendo piede in questi giorni, però, è quella dell’addio di Tiago Pinto che piace al Tottenham. Gli Spurs, infatti, hanno individuato nel general manager della Roma il sostituto di Fabio Paratici e stanno pensando a un assalto per convincerlo ad approdare a Londra.

I giallorossi aspettano di vedere come evolverà la situazione, ma intanto non perdono tempo. Come riporta La Repubblica, infatti, il sostituto è stato individuato. Si tratta di Francois Modesto, direttore sportivo del Monza con un passato all’Olympiacos e al Nottingham Forrest, con cui ha vinto una Championship (Serie B inglese). Visto il suo passato in Grecia, il filo che collega la Roma a Modesto è Lina Souloukou, nuova CEO e general manager giallorossa, che potrebbe convincerlo ad accettare la proposta in caso Pinto ceda al Tottenham.

Inoltre, l’addio di Modesto è quasi certo: anche perché Braida dovrebbe andare al Monza il prossimo anno. Quindi l’intreccio ci potrebbe essere realmente nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.