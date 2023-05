Calciomercato Roma, appuntamento in Inghilterra: triplo incastro per la firma

Calciomercato Roma, nuovo appuntamento in Inghilterra per Tiago Pinto. Serve il triplo incastro per arrivare alla firma nel corso della sessione estiva

La stagione della Roma è arrivata alle battute finali. Ieri pomeriggio la squadra guidata da José Mourinho ha pareggiato per 2-2 contro la Salernitana allo stadio Olimpico. I giallorossi ora distano quattro punti dalla zona Champions in classifica, praticamente con un piede e mezzo fuori dalla lotta al quarto posto a due giornate dal termine della Serie A. Tiago Pinto sta lavorando parallelamente alla prossima finestra di calciomercato estivo in casa Roma. Nuovo appuntamento in Inghilterra per il dirigente portoghese, responsabile del mercato del club giallorosso.

Tiago Pinto torna a volgere lo sguardo in Inghilterra in vista della sessione estiva di calciomercato. Tanti rinforzi sono arrivati dal campionato inglese dall’approdo di José Mourinho sulla panchina della Roma. Mentre la stagione calcistica è entrata agli sgoccioli, con la squadra giallorossa che si giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia il 31 maggio. Su un binario parallelo si muove Tiago Pinto, che sta cercando di bruciare le tappe prima dell’avvio della sessione ordinaria di calciomercato. Il dirigente portoghese sta cercando di affondare per chiudere nuovi colpi a parametro zero in casa Roma, ma spunta anche un nuovo appuntamento in Inghilterra per l’ex Benfica.

Calciomercato Roma, Llorente vuole il riscatto: tre condizioni per la firma

Fari accesi sul futuro di Diego Llorente. Il difensore spagnolo è arrivato a Roma in inverno, in prestito dal Leeds con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Il classe ’93 è tornato a disposizione di José Mourinho in vista del rush finale della stagione, con la voglia di ritagliarsi spazio anche nella finalissima di Budapest contro il Siviglia.

Lo spagnolo, prima di fermarsi per un infortunio muscolare, aveva guadagnato i gradi del titolare nella Roma a svantaggio di Roger Ibanez. Il riscatto alla cifra concordata con gli inglesi appare impossibile, ma la sua volontà è quella di restare in giallorosso. Secondo quanto evidenzia il giornalista Francesco Iucca, il Leeds qualora dovesse retrocedere potrebbe decidere di concedere uno sconto sul cartellino. Decisivo in tal senso anche l’incasso derivante dalla qualificazione in Champions della Roma, qualificazione che può passare dalla vittoria dell’Europa League il 31 maggio a Budapest.