Calciomercato Roma, assist Aubameyang e via libera Pinto

La Roma ha messo nel mirino un attaccante a zero. Il calciatore vorrebbe una big ma l’attrazione non è reciproca: Pinto studia il colpo.

La Roma, ora, ha messo nel mirino la finale di Europa League in programma il 31 maggio a Budapest. Poi, al termine della stagione, il club provvederà (a prescindere dall’eventuale permanenza di José Mourinho) a rivoluzionare la rosa giallorossa così da eliminare le criticità emerse in questi mesi.

I capitolini, in particolare, hanno mostrato una certa difficoltà nel concretizzare la mole di gioco creata. La squadra, nella maggior parte delle volte, si muove bene in campo tuttavia gli attaccanti raramente mostrano quella freddezza necessaria per trafiggere la retroguardia avversaria. Ecco perché, in estate, la priorità consisterà nel portare nella città eterna almeno un attaccante di caratura internazionale. Diversi i nomi seguiti dal direttore sportivo Tiago Pinto, tra cui Roberto Firmino.

Il brasiliano al termine della stagione lascerà a parametro zero il Liverpool ed ha già cominciato a guardarsi intorno. Il Marsiglia, nelle scorse settimane, aveva tentato di piazzare il blitz vincente ma la proposta messa sul piatto non si è rivelata sufficiente per strappare il “si” dell’attaccante. Alla corsa, intanto, si sono iscritti il Betis Siviglia e l’Inter che lo ritiene un ottimo sostituto di Romelu Lukaku nel caso in cui il belga dovesse tornare in maniera definitiva al Chelsea. Il calciatore, dal canto suo, spera di giocare in una specifica squadra.

Roma, Firmino sogna un top club

Firmino, stando a quanto riportato dal portale ‘Sport.es’, preferirebbe trasferirsi al Barcellona. I blaugrana, pur apprezzando molto le sue capacità tecnico-balistiche, si sono mostrati piuttosto freddi in merito alla possibilità di ingaggiarlo. Gli spagnoli, in pratica, non lo ritengono una priorità e puntano soprattutto al rientro (a costo zero) di Pierre-Emerick Aubameyang dal Chelsea. Uno scenario che agevola Pinto il quale, in ogni caso, sta battendo piste alternative al classe 1991.

Una di queste, ad esempio, conduce ad Alvaro Morata. L’ex Juventus è legato all’Atletico Madrid fino al 2024 ma il divorzio andrà in scena già in estate. I Colchoneros, infatti, non sono interessati a raggiungere un nuovo e provvederanno quindi a venderlo in modo tale da monetizzare al massimo la sua partenza. I riflettori, inoltre, sono puntati su Mateo Retegui intenzionato a trasferirsi in Italia così da aumentare le chance di rimanere nel giro della Nazionale italiana. Il Tigre, a breve, lo acquisterà a titolo definitivo dal Boca Juniors per circa 2 milioni. Poi, lo venderà al miglior offerte. Pinto riflette: dopo i flop di Tammy Abraham e Andrea Belotti, serve un acquisto importante per rendere davvero competitivo ad alti livelli il reparto offensivo gialloross.