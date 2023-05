Calciomercato Roma, doppia sfida e blitz: il Napoli non perde tempo

Nonostante il futuro di Spalletti sia in bilico, De Laurentiis ha deciso comunque di puntare due obiettivi di calciomercato della Roma

La trentaseiesima giornata di campionato si è appena conclusa e il calciomercato sta entrando nel vivo, con la Roma che deve guardarsi dalle concorrenti. I giallorossi sono usciti dallo stadio Olimpico con un pareggio per 2-2 contro la Salernitana, in una partita che doveva essere vinta. I tre punti, infatti, avrebbero permesso al club di accorciare sulle concorrenti per la Champions League, che è sempre più lontana.

Dopo la penalizzazione della Juventus, infatti, un successo contro gli amaranto avrebbe avuto un significato maggiore. Dia e Candreva, però, hanno segnato la serata dell’Olimpico con due gol nati da due distrazioni individuali. La rete dell’ex Lazio, infatti, è stata possibile grazie alla posizione sbagliata di El Shaarawy, che in una posizione arretrata ha tenuto in gioco il numero 87. L’ex attaccante del Villarreal, invece, è riuscito ad andare a rete indisturbato, con i suoi marcatori che non hanno seguito l’inserimento in area.

Mentre all’Olimpico c’era chi penava solo alla partita, c’è stato qualcuno che ha dato qualche sguardo al telefono per qualche aggiornamento su una trattativa. Non sappiamo se Tiago Pinto abbia veramente guardato lo smartphone durante la partita, ma in questi ultimi mesi si è occupato di preparare la campagna acquisti. Il general manager, infatti, ha scandagliato il panorama e trovato i profili ideali per la Roma.

Calciomercato Roma, De Laurentiis si muove: doppia sfida a Pinto

Il primo sarebbe quello di Houssem Aouar, centrocampista algerino del Lione di 24 anni. Il giocatore si libera a zero in estate e avrebbe raggiunto l’accordo con i giallorossi per unirsi a loro a giugno. Stessa strada anche per Evan Ndicka, centrale dell’Eintracht, anche se la situazione per lui è più difficile.

Come riporta il Corriere dello Sport, sulle tracce del difensore francese c’è il Napoli, che ha intenzione di migliorare il reparto arretrato. Oltre a lui, viste le tante partenze, il Napoli ha messo nel mirino anche Davide Frattesi del Sassuolo. La Roma lo ha seguito a lungo, ma poi il suo nome è andato piano piano scemando. Ora il Napoli guarda interessato all’ex giallorosso e vorrebbe prenderlo in estate.