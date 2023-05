Calciomercato Roma, incontro fissato: scatto Marotta

Calciomercato Roma, l’Inter pronta allo scatto: fissato l’incontro con il giocatore che è anche nel mirino dei giallorossi. Ecco le ultime novità

La Roma cerca un portiere. Lo sappiamo benissimo e ve lo abbiamo raccontato molto spesso nel corso delle ultime settimane. Non solo perché Rui Patricio entrerà nel suo ultimo anno di contratto, ma anche e soprattutto perché Svilar, il sostituto del portoghese, non ha mai convinto Mourinho che solamente nella sfida contro il Bologna lo ha fatto giocare dal primo minuto. E’ stato quello il debutto in campionato dell’estremo difensore preso a zero dal Benfica.

In un ruolo delicato come quello del portiere servono garanzie e anche importanti, cosa che il dodicesimo uomo giallorosso non è riuscito a dare. Ecco perché da un poco di tempo Tiago Pinto si è mosso per trovare un elemento in grado di dare sicurezze all’intero reparto. E il nome che è uscito fuori negli ultimi mesi è stato quello di Vicario, portiere dell’Empoli, che in questa stagione ha fatto davvero vedere tutto il proprio valore. Un portiere che non solo piace ai giallorossi, ma che è stato accostato alla Juventus anche, ma che soprattutto, così come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport è entrato nel mirino dell’Inter, che potrebbe cedere Onana – preso a zero dall’Ajax – al Chelsea, piazzando così anche una di quelle plusvalenze da capogiro.

Calciomercato Roma, l’Inter incontra Vicario

Non solo un interesse, ma anche un incontro in programma secondo il quotidiano rosa. Un incontro già fissato prima della partenza della squadra nerazzurra alla volta di Istanbul dove verrà giocata la finale di Champions League, il prossimo 10 giugno, contro il Manchester City di Guardiola.

Marotta avrebbe deciso di fare le cose in maniera veloce, e questo conferma anche l’incerto futuro di Onana in nerazzurro. Potrebbe salutare dopo un sola stagione ma in questo caso l’introito è troppo importante per non tenerlo davvero in considerazione. E la Roma, ovviamente, dovrebbe virare verso altre soluzioni perché, parliamoci chiaro, un portiere ai giallorossi per il prossimo anno serve, eccome.