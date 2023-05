Calciomercato Roma, sfuma il colpo in difesa: ha scelto il nuovo club

La Roma sonda il mercato, alla ricerca di rinforzi di qualità. Un giocatore seguito da Tiago Pinto ha rivelato dove vorrebbe giocare.

Sarà un’estate lunga ed intensa per la Roma, alla luce dell’imminente rivoluzione che coinvolgerà numerosi elementi dell’attuale rosa giallorossa. Sono infatti numerosi i componenti del gruppo a disposizione di José Mourinho che, salvo sorprese, lasceranno la compagnia e che, di conseguenza, andranno adeguatamente sostituiti.

A centrocampo, ad esempio, è praticamente certo l’addio di Mady Camara. Il guineano, titolare nelle ultime 3 partite di campionato, non ha convinto del tutto e al termine della stagione farà ritorno all’Olympiakos. In bilico, poi, la posizione di Georginio Wijnaldum e di Cristian Volpato. Il club ha la facoltà di riscattare l’olandese versando nelle casse del Paris Saint Germain 7 milioni. Troppo per il direttore generale Tiago Pinto, anche alla luce del rendimento in chiaroscuro offerto in campo dal classe 1990. La sua permanenza nella città Eterna è possibile, ma soltanto a patto che il PSG lo ceda ancora a titolo temporaneo o comunque a condizioni agevolate. Occhio, inoltre, alla partenza del gioiellino prodotto della cantera romanista. Pinto lo valuta 7 milioni ed una cessione di Volpato consentirebbe alla società di mettere a segno un’importante plusvalenza.

Per quanto riguarda la difesa, in lista di sbarco ci sono Diego Llorente e Roger Ibanez. Lo spagnolo, dopo un periodo di apprendistato, si è ambientato bene alla corte di Mourinho ma il diritto di riscatto fissato a 18 milioni frustra le ambizioni di Pinto. Il brasiliano, infine, è nel mirino dell’Atletico Madrid: i contatti sono avviati, con l’operazione che potrebbe chiudersi sulla base di 30 milioni. I nomi in partenza, come è evidente, sono tanti e la Roma, per restare competitiva, dovrà cercare di prendere sostituti all’altezza.

Roma, l’obiettivo fa chiarezza sul futuro

Per potenziare la retroguardia Pinto ha messo gli occhi su Samuel Umtiti, rilanciatosi in grande stile al Lecce. Nelle prossime settimane il francese tornerà al Barcellona ma il suo rientro in Spagna è destinato a durare poco. I blaugrana, infatti, lo hanno escluso dal prossimo progetto tecnico e lo cederanno al migliore offerente.

Per lui hanno iniziato a muoversi diverse società, tra cui l’Inter ed il Milan. Umtiti intanto, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Canal Plus’, ha rivelato in quale club gli piacerebbe giocare: si tratta del Lione, in cui milita il suo amico Alexandre Lacazette. “Abbiamo davvero parlato del fatto che vorremmo giocare di nuovo insieme prima della fine della nostra carriera”. Umtiti ha parlato, adesso starà a Pinto elaborare la strategia giusta per accettare il trasferimento nella capitale.