Roma, squalifica UFFICIALE: il comunicato del Giudice sportivo

Il Giudice sportivo sanziona la Roma con una squalifica ufficiale dopo il pareggio casalingo contro la Salernitana. Ecco il comunicato dopo la gara dei giallorossi dello stadio Olimpico

Ieri pomeriggio la Roma ha pareggiato contro la Salernitana allo stadio Olimpico, per la terzultima giornata di Serie A. La squadra guidata da José Mourinho ha perso un’altra occasione per avvicinarsi al quarto posto in classifica, non riuscendo a sfruttare in pieno i passi falsi delle dirette avversarie. All’indomani della gara spunta anche la squalifica ufficiale comminata dal Giudice sportivo nei confronti della squadra giallorossa: ecco il comunicato della Lega Serie A.

Si è chiusa ieri la trentaseiesima giornata di Serie A. La Roma ha pareggiato per 2-2 contro la Salernitana allo stadio Olimpico, in seguito la Juventus di Allegri è stata sconfitta per 4-1 in casa dell’Empoli. La squadra bianconera è stata anche nuovamente sanzionata dalla Giustizia sportiva, stavolta con la penalizzazione da 10 punti. All’indomani dei due posticipi sono state comunicate da poco le decisioni del Giudice sportivo, che ha squalificato un membro dello staff giallorosso in panchina. Il collaboratore di José Mourinho salterà la sfida tra Fiorentina e Roma di sabato pomeriggio, ecco tutti i dettagli.

Roma-Salernitana, squalificato il match analyst Cerra: il comunicato ufficiale

Il Giudice sportivo richiama la tifoseria della Roma, senza multarla questa volta, per aver introdotto all’interno dello stadio del materiale pirotecnico di vario genere. Inoltre viene sottolineata la terza sanzione di Nicola Zalewski, ammonito ieri nel pareggio interno contro la Salenitana. Ma non è finita qui.

Il match analyst giallorosso, Giovanni Cerra, è stato colpito da un turno di squalifica. Ecco le motivazioni emesse ufficialmente dal Giudice sportivo. Il collaboratore di José Mourinho non sarà presente in panchina in occasione della trasferta in casa della Fiorentina. In pieno recupero è scoppiato un parapiglia a bordocampo, che ha coinvolto le due panchine e portato anche all’espulsione di Rampulla in casa campana. Invece l’assistente tecnico dei giallorossi è stato squalificato “Per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale”.