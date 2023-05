Siviglia-Roma, è sfida pure per il colpo a zero

Il general manager della Roma deve sfidarsi con quello dei biancorossi, che hanno messo nel mirino un obiettivo di calciomercato

Il calciomercato ormai è a un passo, con le competizioni che stanno volgendo al termine e si stanno definendo le classifiche. Ci sono diversi campionati che hanno dato i loro verdetti, come quello italiano, con il Napoli che ha vinto lo scudetto in anticipo. A rimanere aperta, però è la corsa Champions con la Roma che sta cercando di entrare nella competizione per la coppa dalle grandi orecchie.

Nonostante l’obiettivo sia ben chiaro, i giallorossi hanno perso una grande occasione contro la Salernitana ieri sera. Gli amaranto, infatti, sono riusciti a conquistare un punto allo Stadio Olimpico, con i tifosi romanisti che hanno sostenuto la squadra come al solito. Passata due volte in svantaggio, la Roma è riuscita a recuperare la gara grazie alle reti di El Shaarawy e Matic. La vittoria sarebbe stata fondamentale per continuare a sperare nell’obiettivo quarto posto che sembra allontanarsi sempre di più di giornata in giornata.

La mente dei giocatori è fissata sul 31 maggio, giorno per cui Mourinho spera di ritrovare tutti gli infortunati. Quel giorno c’è la Finale di Europa League contro il Siviglia, che ha deciso di dare vita a un nuovo testa a testa anche nel calciomercato. I biancorossi, infatti, hanno messo gli occhi su un obiettivo di Tiago Pinto, che sembra aver deciso il proprio futuro.

Calciomercato Roma, Monchi sfida Pinto: vuole restare

L’obiettivo di entrambe le squadre è quello di migliorare il reparto arretrato e per farlo hanno messo gli occhi su Joel Veltman, difensore centrale del Brighton di De Zerbi. L’olandese è in scadenza di contratto a giugno e rappresenta una grande occasione per entrambe le squadre di migliorarsi a costo zero.

Come riporta sussexlive.co.uk, il difensore ha scelto quale sarà il suo futuro. Al termine dell’ultima partita, infatti, il centrale ha parlato dell’avvenire e ha rilasciato un indizio sulla sua permanenza nel club. Alla domanda del giornalista sulle emozioni di giocare in Europa, Veltman ha risposto con eccitazione, lasciando intuire come il suo futuro sia ancora legato al club. Una frase che ha gelato Roma e Siviglia, già pronte a darsi battaglia per prendere l’olandese a costo zero.