Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: firma fino al 2026

Con un annuncio ufficiale di calciomercato, la Roma ha reso noto che l’attaccante ha deciso di rimanere per altri tre anni a Trigoria

La Roma si sta muovendo per cercare di preparare al meglio la prossima annata. Come tutte le squadre, la società sta muovendo i proprio passi sul calciomercato, per cercare di individuare i migliori profili che il panorama possa offrire. Concludere una campagna acquisti sostenibile, infatti, è fondamentale per i giallorossi che devono fare i conti con la Uefa, con cui è stato firmato il settlement agreement.

Fondamentali saranno anche i rinnovi, con diversi giocatori che stanno aspettando di conoscere quale sarà il proprio futuro. Uno di questi è Stephan El Shaarawy, che è in scadenza di contratto a giugno. Sulle tracce dell’attaccante esterno c’è anche il Milan, che ha intenzione di prenderlo per migliorare la situazione in avanti. Brahim Diaz, infatti, è incerto della sua permanenza e per questo motivo Pioli ha intenzione di coprirsi, magari prendendo proprio l’ex Monaco.

In questi ultimi mesi, i tifosi e Mourinho stanno cercando di conoscere quale sarà il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha una clausola di riscatto a basso costo e questo significa addio sicuro, visto il livello di prestazioni mostrato in queste ultime settimane. Il numero 21 giallorosso, infatti, ha dimostrato di essere la luce della rosa dello Special One e non è difficile pensare che qualche squadra pensi di prenderlo. Per blindarlo, però, Pinto sta spingendo per il rinnovo.

Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale, rimane per altri tre anni

Riuscire a cancellare la clausola dal futuro della Joya sarebbe molto importante per i giallorossi, che finalmente riuscirebbero a dormire un po’ più tranquilli. chi, invece, sta facendo passi in avanti per blindare i propri talenti è la Roma Femminile, fresca vincitrice del campionato di Serie A.

Come riporta la società in una nota ufficiale, Zara Kramzar ha rinnovato il contratto fino al 2026. Una decisione importante quella della trequartista, che ha deciso di prolungare la sua permanenza a Trigoria. “Sono veramente felice di avere l’opportunità di prolungare il mio contratto con un club come la Roma”. Con queste parole la classe 2006 ha commentato il raggiungimento del rinnovo.