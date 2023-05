Calciomercato Roma, si inserisce anche Xavi: mucchio e colpo a zero

L’allenatore del Barcellona si è immesso nella corsa a un obiettivo di calciomercato della Roma in vista della prossimo calciomercato

Io giorni passano, questi diventano settimane ed ecco qui che la finestra estiva di calciomercato è ormai a un passo, La Roma sta cercando di arrivare preparata al meglio all’inizio delle trattative, con Tiago Pinto che sta scandagliando il panorama per individuare i migliori affari. Riuscire a concludere un’estate a basso costo è fondamentale per i giallorossi, che devono fare i conti con la Uefa, che sta controllando da vicino il club.

L’organo calcistico europeo, infatti, ha raggiunto con la Roma il settlement agreement, ovvero un accordo per evitare di incorrere in sanzioni per rispettare il Fair Play Finanziario. Una decisione utile per il club, che però si è trovato a fare i conti con i tanti paletti imposti da Ceferin già a gennaio. Nella finestra invernale di calciomercato, infatti, a Trigoria è arrivato solamente Diego Llorente in prestito, con Ola Solbakken che si è unito a parametro zero.

In vista della prossima annata, la Roma sta cercando di migliorare il reparto arretrato, ma anche i centrocampo. Per farlo, infatti, Pinto ha trovato l’accordo con Houssem Aouar, che si libera dal Lione il 30 giugno, giorno del suo venticinquesimo compleanno. Oltre a lui, poi, il general manager è alla ricerca di un esterno.

Calciomercato Roma, mucchio selvaggio: anche il Barcellona si mette in mezzo

Visti tutti i profili analizzati, quello di Diogo Dalot sembra più interessante di tutti. Il portoghese si è fatto notare con la maglia del Manchester United e Pinto potrebbe cercare di mettere le mani su di lui, visto che il suo contratto scade a giugno.

Come riporta Manchester Evening News, però, sulle tracce dell’ex Milan non c’è solo la Roma. Proprio i rossoneri hanno intenzione di riprendere il gi0coatore, così come il Barcellona si è da poco inserito nella corsa per strapparlo ai Red Devils. I club interessati però non finiscono qui. Dalot è finito nel mirino anche di Juventus, Dortmund e Atletico Madrid, che hanno dato vita a un vero e proprio mucchio selvaggio per il terzino destro. Il suo futuro, però, è ancora in bilico con il rinnovo che non sembra così lontano.