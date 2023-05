Il Milan scippa la Roma: contatti avviati

Calciomercato, il Milan tenta lo scippo a zero alla Roma. Contatti già avviati per il colpo gratis in estate: Maldini può beffare Tiago Pinto

Solamente due giornate separano la Serie A dal termine della stagione. Negli ultimi 180 minuti di campionato rimangono aperte la lotta salvezza, con tre squadre in lotta per la permanenza nel massimo campionato, e quella per il piazzamento europeo. Al momento sono certe della qualificazione in Champions League il Napoli e la Lazio, alle loro spalle ci sono Inter e Milan. I rossoneri occupano il quarto posto in classifica, a più quattro punti sulla Roma di José Mourinho. La squadra guidata da Stefano Pioli può tentare lo scippo estivo ai giallorossi, contatti già avviati.

La nuova penalizzazione inflitta alla Juventus ha riscritto la classifica nei piani alti della Serie A. Ad approfittare della sanzione da 10 punti per i bianconeri è stato il Milan di Pioli e Maldini. I rossoneri hanno ritrovato il quarto posto in classifica e sono attesi proprio dallo scontro in casa della Juventus, in programma domenica sera. La Roma tornerà in campo in casa della Fiorentina sabato pomeriggio, prima di preparare la finale di Europa League, in programma mercoledì 31 maggio. In parallelo si accendono gli scenari del calciomercato estivo, con Maldini che può tentare lo scippo a parametro zero ai danni di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, stallo sul rinnovo di El Shaarawy: contatti con il Milan

Fari puntati sul futuro di Stephan El Shaarawy, il cui contratto con la Roma è in scadenza nelle prossime settimane. L’ingaggio del Faraone è pesante e nonostante l’ottima stagione del numero 92 al momento i colloqui per il rinnovo sembrano fermi.

Ecco perché, secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’, il Faraone avrebbe già avviato i colloqui con il Milan. Sarebbe un ritorno in rossonero per Elsha, che giocò quattro stagioni nelle file del Milan prima dell’esperienza in Francia al Monaco. La Roma dunque rischia di perdere a parametro zero uno dei giocatori più in evidenza in questa stagione. Il numero 92, adattato a giocare sulla fascia in tante occasioni, ha messo a segno 8 reti fin qui.