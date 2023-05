Calciomercato Roma, messaggio a Mou con promessa: “Parliamo dopo la finale”

La Roma riflette, in vista della sessione estiva del mercato. Un addio è tornato in bilico: decisivo il faccia a faccia con Tiago Pinto.

Giornata speciale oggi in casa Roma, dove è andato in scena il “Media Day” che ha consentito ai calciatori di fare il punto della situazione in vista della gara contro la Fiorentina prevista domani alle ore 18 e, soprattutto, della finale di Europa League in programma il 31 maggio a Budapest. Un match, quest’ultimo, decisivo per i giallorossi, intenzionati a vincere il trofeo così da conquistare anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions.

Tra i calciatori che si sono concessi alla stampa rientra Stephan El Shaarawy che, nel corso di questa stagione, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della squadra di José Mourinho. Per il classe 1992, molto apprezzato dal tecnico per la sua capacità di giocare sia sulla fascia sinistra che alle spalle dell’unica punta, 39 presenze complessive “condite” da 8 gol e 2 assist.

Un bottino positivo che fin qui, però, non si è rivelato sufficiente per ottenere il rinnovo del contratto. L’ex Milan è legato alla società dei Friedkin fino al 30 giugno ma i vari incontri andati in scena non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio di intesa. El Shaarawy, dal canto suo, vorrebbe restare e pur di concretizzare il suo sogno si è detto pure disposto a ridursi in maniera sostanziosa l’attuale stipendio da 3.5 milioni netti all’anno. Un sacrificio che, come detto, non è bastato per spingere il direttore sportivo Tiago Pinto a presentare un’offerta ufficiale.

Roma, El Shaarawy spera nel rinnovo

Le interlocuzioni, in ogni caso, proseguiranno. A confermarlo è stato lo stesso El Shaarawy nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Ne discuteremo dopo il finale di stagione“. La speranza di rimanere nella città Eterna è ancora viva, tutto dipenderà dall’esito delle contrattazioni.

Intanto, per lui, ha iniziato a farsi avanti una squadra della Serie A, ovvero il Milan. I rossoneri, nel corso della sessione estiva dl mercato, provvederanno a rivoluzionare il reparto offensivo: Divock Origi e Ante Rebic sono destinati a lasciare la compagnia, con Paolo Maldini e Frederic Massara che proveranno a prendere anche un elemento di qualità in grado di far respirare Rafael Leao quando necessario. La scelta è ricaduta su El Shaarawy. La palla sta a Pinto: rinnovo o addio a parametro zero? Ancora qualche settimana e lo sapremo.