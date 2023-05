Calciomercato Roma, vuole la cessione: colpo da 20 milioni

Tiago Pinto può sfruttare la decisione del calciatore, nuovo obiettivo della Roma di calciomercato, che vuole lasciare la squadra

Il calciomercato estivo è sempre più vicino e la Roma sta cercando di arrivare al meglio all’inizio ufficiale delle trattative. Riuscire a individuare in anticipo i migliori affari che il panorama può offrire è fondamentale per effettuare una campagna acquisti di successo. Come fatto già lo scorso anno, i parametri zero saranno protagonisti anche dei mesi caldi del 2023, che precedono l’inizio della prossima annata.

Con solo 8 milioni, infatti, sono arrivati ben sette giocatori, tra cui quattro in scadenza di contratto. A parametro zero sono arrivati Mile Svilar, Nemanja Matic, Andrea Belotti e Paulo Dybala. Gli ultimi tre hanno dimostrato di poter essere più che utili alle cause della Roma, con il serbo e l’argentino che sono titolari inamovibili. Solo gli infortuni stanno fermando la Joya dall’essere un giocatore imprescindibile per Mourinho, che se potesse utilizzerebbe l’ex Juventus in ogni momento.

A causa del settlement agreement e dei paletti imposti dalla Uefa per far rispettare il Fair Play Finanziario, la Roma non può spendere troppo nel calciomercato e non può alzare il monte ingaggi. Per questo motivo, Pinto si è mosso per individuare i migliori affari che ci sono in circolazione. Uno di questi è rappresentato da Houssem Aouar, centrocampista del Lione, che si libera a zero a fine giugno.

Calciomercato Roma, vuole lasciare la squadra: Pinto lo accontenta

Proprio la mediana è una porzione di campo nevralgica per la Roma, che ha dovuto cambiare spesso in mezzo al campo. Già a inizio anno, l’infortunio di Wijnaldum ha cambiato molto le gerarchie e le dinamiche della rosa, che ora ha visto anche l’esplosione di Edoardo Bove. Per il futuro ci sono tanti giocatori per due o massimo tre posti da titolare, anche se Pinto potrebbe ancora migliorare la situazione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Roma ha messo nel mirino Wendel dello Zenit. Il giocatore ha intenzione di lasciare la squadra visto soprattutto il momento che la Russia sta passando con la guerra in Ucraina. Per questo motivo, il brasiliano vorrebbe andarsene. Il suo contratto scade nel 2027 e il costo del cartellino sembra abbastanza alto (circa 20 milioni). La sua voglia di andarsene, però, potrebbe avere la meglio e spingere il club ad abbassare le pretese.