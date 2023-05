L’addio a Vlahovic coinvolge la Roma: poker Juventus

Nuovo intreccio di calciomercato che vede protagoniste Roma e Juventus, ma non solo. A scatenare l’effetto domino è l’addio a Dusan Vlahovic: il poker bianconero fa tremare anche la Roma

Roma e Juventus avrebbero potuto scontrarsi tra sei giorni in quel di Budapest, nella finale di Europa League. La squadra bianconera è stata però eliminata in semifinale dal Siviglia, grazie alla rete dell’ex Roma, Erik Lamela. Tra sei giorni l’appuntamento cruciale di Budapest, quando giallorossi e andalusi si affronteranno per l’ultimo atto dell’Europa League. In parallelo

In casa Juventus si continua a ragionare sul futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo potrebbe lasciare i bianconeri, scatenando un intreccio di calciomercato che coinvolge anche la Roma di Pinto e José Mourinho. La squadra giallorossa è attesa da altre due gare di campionato, ma tante attenzioni sono rivolte allo storico appuntamento di Budapest. Tra sei giorni la Roma giocherà la seconda finale europea consecutiva dall’approdo dello Special One in panchina, contro il Siviglia di Mendilibar. La formazione andalusa è riuscita ad eliminare la Juventus, arrivata vicino al possibile derby italiano con i giallorossi in finale.

Calciomercato Roma, la Juve a caccia dell’erede di Vlahovic: ritorno di fiamma Morata

La squadra bianconera continua ad interrogarsi sul futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, arrivato dalla Fiorentina per 82 milioni di euro nel gennaio 2021, potrebbe essere ceduto dalla Juve in estate. Sulle sue tracce ci sarebbero top club del calibro di PSG, Bayern, oltre a Real Madrid e le big di Premier.

E per l’eredità del serbo ci sono quattro piste che potrebbero accendersi in casa bianconera nelle prossime settimane, una delle quali coinvolge anche un attaccante accostato alla Roma. Secondo quanto evidenzia il sito Calciomercato.it, la Juventus avrebbe una rosa di quattro candidati per il post Vlahovic. C’è la pista Scamacca, reduce da una non irresistibile stagione al West Ham. La suggestione Hojlund, gioiello dell’Atalanta e la pista Beto in casa Udinese. Ma non tramonta la pista Morata, col ritorno di fiamma sullo spagnolo. L’attaccante, in uscita dall’Atletico Madrid, è stato accostato anche a Roma e Milan in Serie A.