Siviglia-Roma, enigma Dybala: forfait e piano per il rientro

L’attaccante argentino vorrebbe tornare per la finale tra Siviglia e Roma allo stadio Puskas di Budapest in Ungheria

Ormai la questione è nella mente e sulla bocca di tutti i tifosi romanisti e non: Dybala sta bene o sta male? Un enigma che sta facendo scervellare alcuni giallorossi che vogliono riuscire a indovinare se la Joya riuscirà a tornare in tempo per Siviglia-Roma, oppure Mourinho dovrà presentarsi alla finale senza. Un dubbio non da poco, che ha preso anche lo Special One, che si è detto pessimista sulle condizioni del numero 21.

Come confermato in conferenza stampa dall’allenatore, infatti, Paulo non è in buone condizioni e lo stesso José ormai è più pendente verso la rassegnazione. Delle parole che hanno gelato tutti i tifosi che sperano di potersi aggrappare di nuovo ai lampi di genio del talento di Laguna Larga. In queste settimane avrebbe dovuto sfruttare le partite di Serie A per ritrovare in campo quello smalto che lo ha caratterizzato. Dybala, infatti, non gioca titolare da più di un mese e mezzo, questione che rappresenta un problema visto che l’argentino potrebbe essersi un po’ arrugginito.

Per questo motivo, in molti speravano di vederlo anche con la Salernitana, mentre invece è arrivata addirittura la tribuna. In molti si aspettavano di vederlo almeno in panchina, come era successo con il Bayer Leverkusen con cui si è riscaldato a lungo senza poi mettere piede in campo.

Siviglia-Roma, il piano per il recupero di Dybala

Gli altri infortunati presenti in rosa sono rientrati agli ordini di Mourinho, nonostante per alcuni la stagione sembrasse finita, come affermato dallo stesso Special One. José potrà schierare di nuovo alcuni validi elementi nei vari reparti, ma per Dybala dovrà ancora aspettare.

Per questo motivo è scattato il piano per il rientro, per cercare di smaltire al meglio il fastidio alla caviglia e tornare in campo. Secondo quanto riporta la Repubblica, è impossibile una partenza dell’argentino per Firenze, con il match con la Viola che verrebbe saltato dal numero 21. Per cercare di accorciare i tempi, Dybala ha saltato i due giorni di riposo concessi da Mourinho, in modo da allenarsi ancora e passare del tempo nella fisioterapia di Trigoria. Paulo vuole tornare per la finale e sta facendo di tutto per esserci.