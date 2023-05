Luis Enrique al posto di Mourinho: blitz segreto e sprint per la firma

Il futuro di Mourinho resta tutto da scrivere. Un club interessato al tecnico portoghese, però, ha cambiato obiettivo. Lo scenario.

Nel corso della conferenza stampa odierna José Mourinho non si è voluto sbilanciare in merito al proprio futuro, dribblando le voci relative ad un suo possibile addio alla Roma già nel corso dell’estate. I contrasti con i Friedkin, in ogni caso, restano e tutto dipenderà dall’esito del faccia a faccia (non ancora calendarizzato) tra il mister e la proprietà.

Il tecnico vorrebbe restare nella città Eterna perché si trova bene, percepisce il calore del popolo giallorosso e ritiene che, con una serie di rinforzi mirati, la squadra abbia tutte le carte in regola per diventare ancora più competitiva ad alti livelli. Ecco perché, nel corso del summit, il lusitano chiederà agli imprenditori statunitensi di mantenere la parola data nel maggio 2021 e garanzie in merito agli investimenti.

Il piano di sviluppo del club, però, dovrà rispettare i paletti eeconomici imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement e difficilmente i proprietari saranno nelle condizioni di poter soddisfare in toto le richieste dell’allenatore. Un quadro problematico che, unito ai silenzi dei Friedkin, rende quanto mai possibile il divorzio tra le parti nelle prossime settimane nonostante il contratto in essere scada soltanto nel 2024.

Mourinho, il PSG vira su Luis Enrique

Il futuro di Mourinho, stando così le cose, è tutto da scrivere anche perché il Paris Saint Germain, che da tempo lo ha inserito nella short list dei possibili sostituti di Christophe Galtier, ha spostato altrove il proprio mirino. La scelta, stando a quanto riportato da ‘Le Parisien’, è ricaduta su Luis Enrique.

Lo spagnolo, rimasto libero dopo la conclusione del Mondiale in Qatar, vuole tornare ad allenare ad alti livelli ed in questi giorni ha valutato l’idea di approdare al Napoli al posto del partente Luciano Spalletti. L’inserimento del PSG, però, rischia di mandare in fumo i piani del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. I contatti tra i transalpini ed il tecnico sono scattati, anche se l’entourage di Luis Enrique ha smentito ogni interlocuzione. Inevitabile, è il gioco delle parti. Di certo, comunque, c’è soltanto l’esonero di Galtier causato da una gestione discutibile dello spogliatoio e della precoce eliminazione dalla Champion. Poi, si vedrà. Mourinho, intanto, riflette. Dopo la finale di Budapest il quadro, con tutta probabilità, sarà più chiaro.