Occhiolino a Mourinho dal Siviglia: “Sarebbe fantastico”

Retroscena di calciomercato da casa Siviglia. Uno dei protagonisti della squadra andalusa strizza l’occhio a Mourinho, a meno di una settimana dalla finale di Europa League.

A sei giorni dalla finale di Europa League, da Siviglia, arriva un retroscena di mercato che coinvolge José Mourinho. La squadra spagnola sarà avversaria della Roma nell’atto finale della competizione europea, in programma il 31 maggio a Budapest. Durante il media day in casa andalusa arriva l’occhiolino a sorpresa allo Special One. Ecco le parole di uno dei protagonisti del Siviglia.

È iniziata la settimana più lunga in casa Roma, tra sei giorni c’è l’appuntamento storico di Budapest. La sera di mercoledì 31 maggio la squadra giallorossa affronterà il Siviglia, nella finalissima di Europa League. L’ultimo atto della competizione europea è un vero e proprio crocevia in vista del bilancio stagionale del secondo anno di Mourinho sulla panchina giallorossa. Nelle scorse ore sono arrivate le parole dello stesso tecnico giallorosso, che ha presentato la finale durante il media day a Trigoria. Dichiarazioni alla stampa rilasciate anche dal club andaluso, e non è sfuggito l’occhiolino lanciato allo Special One da parte di uno dei prossimi avversari.

Siviglia-Roma, Rakitic strizza l’occhio a Mourinho: “Mi piacerebbe conoscerlo nel quotidiano”

L’Uefa ha organizzato il Media day anche in casa Siviglia. Tra i prossimi protagonisti della finale di Budapest ha parlato anche Ivan Rakitic. L’ex Barcellona ha svelato un retroscena di mercato che coinvolge direttamente l’allenatore della Roma. Il centrocampista esalta Mou: “Ho giocato molte volte contro Mourinho: è un peccato che non abbiamo mai lavorato insieme e sarebbe stato fantastico.”

Lo spagnolo aggiunge, ai microfoni Sky Sport: “Mi piacerebbe conoscerlo nella quotidianità, ma non è mai stato possibile. Lo rispetto molto e credo che sia uno dei migliori allenatori nella storia del calcio.” Rakitic strizza l’occhio allo Special One ma poi avverte la Roma in vista della finalissima del 31 maggio:” Conosco bene le sue squadre: sarà dura ma anche un piacere rivedersi e salutare di nuovo il maestro. Speriamo di divertirci e ovviamente di vincere.”