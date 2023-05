Calciomercato Roma, assist Milan a Pinto: la clausola porta 10 milioni

I rossoneri hanno deciso di inserirsi nella corsa a un obiettivo di calciomercato della Roma in vista del prossimo calciomercato estivo

Il calciomercato in Italia comincia già a raggiungere le prime forme con i giocatori della Serie A più importanti che sono nel mirino delle big. si può già intuire per quali giocatori si scateneranno delle aste, a cui potrebbe partecipare anche la Roma. Tiago Pinto, infatti, ha intenzione di migliorare la rosa a disposizione di Mourinho, che ha intenzione di puntare sempre più in alto, comunque vada questa stagione.

I Friedkin sono stati molto ambiziosi a prendere il portoghese due anni fa per portarlo nella Capitale. La sua fama ha spinto Dan e Ryan a scegliere il suo profilo rispetto ad altri, vista anche la sua propensione alla vittoria. Lo scorso anno, infatti, è arrivata la scopa della Conference League, la prima in Italia dal 2010, quando sempre lui vinse la Champions. Proprio competere per la coppa dalle grandi orecchie è l’obiettivo dei giallorossi, che vogliono cercare di tornare nel grande calcio già da settembre.

Per questo motivo, Tiago Pinto sta cercando di individuare i profili migliori da regalare allo special One. Questi dovranno avere un costo abbastanza contenuto, visti i paletti imposti dalla Uefa per far rispettare il Fair Play Finanziario. I parametri zero torneranno a essere protagonisti come successo la scorsa estate, ma c’è comunque spazio per qualche acquisto.

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio: sfida aperta

Uno dei giocatori che ha attirato l’attenzione più di tutti è quello di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che a lungo ha mandato messaggi d’amore per i giallorossi. Tiago Pinto ha cercato di riportarlo nella Capitale per molto tempo, ma ora è partita un’asta per il gicoatore.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, poi, anche il Milan si è inserito nella corsa. I rossoneri hanno messo gli occhi sul calciatore di Fidene, ma non hanno nessuna intenzione a partecipare all’asta che si scatenerà in estate, con la base che è di circa 20 milioni. Il prezzo che Carnevali ha chiesto a lungo alla Roma, invece, ballava tra i 30 e i 35. Possibile immaginare, quindi, che il prezzo a cui si arriverà sarà quello, con la Roma che potrà guadagnare una decina di milioni grazie alla clausola del 30% sulla futura rivendita del giocatore.