Calciomercato Roma, dietrofront e firma immediata

Tempo di riflessioni per la Roma, intenzionata a potenziare la rosa in estate. Un colpo a zero sta per sfumare: lo scenario inatteso.

La Roma, in estate, ha intenzione di sottoporre la rosa ad un pesante restyling al fine di portare nella capitale nuovi elementi di qualità. Il direttore generale Tiago Pinto, in particolare, cercherà di ingaggiare un cursore di fascia destra in grado di fornire contributi offensivi con regolarità.

I calciatori attualmente a disposizione di José Mourinho, infatti, hanno deluso sotto questo punto di vista. Zeki Celik, acquistato nella scorsa estate dal Lille per una spesa complessiva di 7 milioni, è fermo ad un assist in 31 apparizioni complessive. Un bottino deludente che, in maniera inevitabile, ha alimentato le voci relative ad una possibile separazione nelle prossime settimane. Ancor più negativo, poi, il rendimento di Rick Karsdorp.

L’olandese, attualmente ai box per i postumi dell’operazione in artroscopia, nelle 18 occasioni in cui è stato mandato in campo non è mai riuscito ad essere determinate per le sorti giallorosse. Leggermente migliore, infine, il bilancio di Nicola Zalewski fermo ad un gol e un passaggio vincente in 44 presenze. Ecco perché il direttore generale ha cominciato a scandagliare il mercato alla ricerca di qualche possibile rinforzo. La scelta era ricaduta su Reiss Nelson ma l’operazione è destinata a non concretizzarsi.

Roma, sfuma il colpo Nelson

Il classe 1999 in scadenza di contratto, stando a quanto riportato oggi da ‘The Athletic’, a breve firmerà un nuovo rinnovo quadriennale con l’Arsenal. Nei giorni scorsi il calciatore (impiegato soltanto 10 volte in Premier League) sembrava intenzionato a dire addio ai Gunners e a trasferirsi altrove. Ora, invece, ecco la novità che cambia i piani della Roma.

Determinanti, in tal senso, sono stati gli incontri tra l’entourage dell’esterno ed il tecnico Mikel Arteta il quale, nell’occasione, ha confermato tutta la propria stima nei confronti di Nelson. Restano da limare gli ultimi dettagli ma la trattativa è da considerare ormai chiusa. Una brutta notizia per La Roma, che ora sarà costretta a spostare altrove il proprio mirino. Negli scorsi mesi si era parlato di un possibile interessamento verso Emil Holm dello Spezia ma contatti veri e propri, di fatto, non ce ne sono mai stati. Chi invece interessa realmente a Pinto è Wilfried Singo, legato al Torino fino al 2024. La rivoluzione è alle porte, per Pinto a breve sarà tempo di entrare in azione.