“Hanno già deciso”, bomba Totti su Mourinho: la frecciata finale

L’ex Capitano della Roma ha dato la sua idea sul possibile addio di Mourinho al termine della stagione, che ci sarà tra un mese

Il futuro di José Mourinho è un’incognita che in molti stanno cercando di risolvere. Tra numeri, intuizioni, frasi e atteggiamenti, sono molti quelli che stanno cercando di indovinare quale sarà il risultato di questa equazione che può avere solo due risultati: uno positivo e uno negativo. Il primo, infatti, vedrebbe Mourinho rimanere nella Capitale e continuare a guidare la Roma anche nelle prossime stagioni.

Avere lo Special One in panchina è di sicuro un fattore in più, come dimostra il cambiamento che la squadra ha effettuato già solo nella prima stagione. Lo scorso anno, infatti, è arrivata la vittoria della Conference League nella notte di Tirana. Un trofeo di caratura europea, che dimostra come la Roma abbia fatto già un piccolo salto di qualità in poco tempo. In questa stagione, poi, è stata raggiunta la finale di Europa League a Budapest a dimostrare il cambiamento di mentalità.

L’esito negativo dell’equazione sarebbe un addio anticipato a un anno dalla fine del contratto. Con la separazione di José Mourinho la Roma dovrebbe cercare un nuovo allenatore e adattarsi nuovamente a tattiche diverse, filosofie di gioco stravolte e uno schema tattico che difficilmente sarà simile a quello del tecnico di Setubal, a meno di poche eccezioni.

Addio Mourinho, Totti dice la sua: c’è anche la stoccata

Riuscire ad arrivare a una soluzione sembra molto difficile e solo i protagonisti di questa storia potranno svelare come andrà a finire. Sulla questione, però, ha svelato un retroscena una vecchia conoscenza della Roma ovvero Francesco Totti. Il Dieci è tornato a parlare della società e di quello che p0otrebbe essere il futuro di José.

Intervistato dal Corriere dello Sport, Totti ha svelato: “Questo è il calcio, può succedere sempre di tutto. È una decisione che spetta a lui, una decisione che lui e la società avranno già preso e la comunicheranno alla fine dell’Europa League. Non so cosa ha scelto di fare il mister, ma mi auguro che possa restare alla Roma”. Per conoscere il futuro della squadra, bisognerà attendere la fine delle competizioni. A questo, poi, non è mancata una frecciatina in conclusione: “Da quando sono arrivati (i Friedkin) hanno intrapreso la scelta del silenzio. C’è chi parlava troppo e chi invece parla di meno”.