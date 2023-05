Juventus fuori dalle coppe, tra Superlega e plusvalenze: verdetto in arrivo

Il futuro europeo della Juventus non è per niente roseo, con i bianconeri che rischiano di ricevere una grossa stangata da Ceferin

Quelli che sta vivendo la Juventus sono momenti bui, ma sembra che quelli che si prospettano all’orizzonte siano anche peggio. I tifosi bianconeri stanno aspettando di conoscere quale sarà il destino della propria squadra che è stretta tra due inchieste giudiziarie, che possono decidere i prossimi anni. Da una parte, infatti, in Serie A c’è l’inchiesta sulle plusvalenze fittizie e quella sulla manovra stipendi.

La prima ha portato inizialmente alle dimissioni in blocco di tutto il Consiglio di Amministrazione, con Agnelli, Nedved e Arrivabene che hanno abbandonato il club piemontese. Dopo qualche mese, poi, è arrivata la prima penalizzazione di 15 punti, poi ritirata. Infine, pochi giorni fa è arrivata la stangata che ha portato il club a -10 in campionato. Ora in piedi è rimasta quella sulle manovre stipendi, che potrebbe influire sulla prossima annata.

Se la sentenza definitiva, infatti, non dovesse arrivare entro il 30 giugno, qualsiasi provvedimento scalerebbe alla stagione 2023/2024. A cercare di conoscere il destino della squadra è anche la Uefa, con Ceferin che sta aspettando il momento giusto per colpire i bianconeri. Il tentato golpe con la creazione della Superlega, poi boicottato da tutte le squadre tranne loro, il Barcellona e il Real Madrid, non è piaciuto al numero uno dell’organo calcistico europeo.

Juventus fuori dalla Uefa, Ceferin prepara la sentenza

Il tradimento di Andrea Agnelli, considerato un grande amico, non è mai andato giù a Ceferin, che ha intenzione di fare chiarezza e punire tutti e tre i club che ancora non hanno abbandonato il progetto di un’altra coppa continentale.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus sta rischiando grosso perché la Uefa ha intenzione di prendere in mano la situazione e usare il pugno di ferro. In caso di mancato abbandono del progetto, la Juventus sarebbe esclusa dalle coppe europee nei prossimi anni. A questo, poi, si aggiunge l’indagine interna dell’organo calcistico europeo sul caso plusvalenze e sulle manovre stipendi. La sentenza potrebbe arrivare già a giugno e potrebbe vedere la Juventus esclusa dalle coppe per una o più stagioni. Intanto, Ceferin è sorpreso dall’atteggiamento passivo che la Juventus sta avendo nei suoi confronti con il Barcellona, nell’occhio del ciclone, che lo ha incontrato per ammorbidire la situazione.