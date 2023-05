Calciomercato Roma, Mourinho allo scoperto: “Restate qui”

Calciomercato Roma, Mourinho esce allo scoperto e quella frase potrebbe delineare il futuro. Ecco quello che avrebbe detto ad alcuni giovani del settore giovanile

José Mourinho ha detto chiaramente nell’ultima conferenza stampa, quella di giovedì scorso nell’UEFA Media Day, di non pensare al futuro, che l’unico suo focus è sulla finale di mercoledì sera, ormai vicinissima, ormai alle porte. Oggi la Roma affronta la Fiorentina – qui le probabili formazioni – ma pensa alla storia, che si potrebbe fare in Ungheria. Poi ci sarà la discussione con i Friedkin.

Il futuro del portoghese non è scritto spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Anzi, si deciderà solamente dopo la finale e potrebbe avere due letture diverse, soprattutto in caso di vittoria: con l’entrata in Champions League allora lo Special One, dopo aver parlato con la proprietà, potrebbe decidere di rimanere a Roma, magari avendo delle garanzie tecniche e sapendo soprattutto di essere fondamentale sulle scelte di mercato. O, magari, vincendo quella coppa, capire di aver dato tutto a questa squadra e salutare dal punto più alto, così come successo all’Inter per esempio.

Calciomercato Roma, le parole di Mourinho

Ovvio che le cose non sono chiare adesso, e tutto come detto si capirà alla fine dell’annata. E la fine dell’annata, nonostante poi ci sarà comunque un’altra partita di campionato, è fissata a mercoledì sera. Da lì in poi sicuramente ci sarà chiarezza.

Intanto, però, secondo il CDS svela un particolare che forse avvicina lo Special One ai colori giallorossi per la prossima stagione. Il tecnico infatti avrebbe detto ad alcuni giovani della Primavera di rimanere a Trigoria anche il prossimo anno, per “crescere insieme” scrive il quotidiano. Che non possa essere questo il segnale di una permanenza anche nei prossimi mesi? Di certo c’è una cosa, infine: qualora dovesse arrivare un’offerta da parte del Psg o del Real Madrid, non ci sarebbe spazio per i pensieri. In quel caso l’addio sarebbe pressoché certo.