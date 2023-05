Chiamata con De Laurentiis: intrigo Mourinho, il cerchio sta per chiudersi

Calciomercato Roma, De Laurentiis vuole anticipare la concorrenza e fa la chiamata per avvicinare il tecnico. L’intrigo con Mourinho si sta per chiudere

Il Psg ieri ha affondato il colpo per Luis Enrique. Ma a quanto pare, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ci sta proprio a perdere questa trattativa. E avrebbe fatto una chiamata proprio al tecnico spagnolo, ex Roma, per convincerlo ad accettare l’offerta azzurra.

E questo che cosa ci azzecca con la Roma? Ci azzecca, purtroppo, perché il Psg qualora non riuscisse a chiudere l’accordo con l’ex allenatore della nazionale spagnola, potrebbe virare su José Mourinho, che è un altro dei candidati alla successione di Galtier sulla panchina della squadra che potrebbe festeggiare nelle prossime ore la vittoria del campionato francese. Una situazione che, ovviamente, così come confermato anche dal Corriere in un altro articolo di questa mattina, potrebbe stuzzicare il tecnico portoghese della Roma, che sarebbe sicuramente attirato dalla possibilità di andare ad allenare un club che non ha nessun problema economico e che potrebbe accontentare tutte le sue richieste sul mercato.

Calciomercato Roma, la situazione attorno a Mou

Una situazione quindi che con la Roma riguarda, come spiegato prima. Anche perché, nonostante le sue parole a qualche giovane, Mourinho il suo futuro non lo ha ancora deciso. E lo deciderà solamente dopo la finale di mercoledì prossimo contro il Siviglia a Budapest. Da quel momento in poi ogni attimo è quello giusto per andare a scoprire il futuro.

Vedremo ovviamente quello che succederà. Con la speranza dei tifosi giallorossi di vedere ancora Mou a Trigoria anche il prossimo anno, anche se le ultime uscite dello Special One di speranze ne hanno date poche. Ma tutto è possibile, soprattutto in caso di vittoria che potrebbe inoltre regalare la qualificazione alla prossima Champions League. Da lì introiti maggiori e possibilità di innesti importanti. Tutto collegato.