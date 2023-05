Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma, le scelte di Mourinho e Italiano

Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma, ecco le scelte dal primo minuto di Mourinho e Italiano. Ultima trasferta della stagione in Serie A per la squadra giallorossa.

Tutto pronto per Fiorentina-Roma, penultima giornata di campionato per la squadra giallorossa. La corsa al quarto posto in Serie A vede la squadra di José Mourinho tagliata fuori a 180 minuti dal termine della stagione. La Roma si gioca il tutto per tutto mercoledì sera, in occasione della finalissima di Europa League contro il Siviglia. Lo Special One, oltre a Paulo Dybala, ha lasciato a casa tanti elementi in vista della finalissima europea contro la squadra andalusa.

Vincenzo Italiano contro José Mourinho, è tutto pronto per la sfida della Roma in casa della Fiorentina. C’era tanta attesa intorno alle scelte dei due tecnici dal primo minuto. La squadra toscana è reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter di Inzaghi, ed attesa dall’ultimo atto della Conference League il 7 giugno, contro il West Ham. I viola sognano di alzare il trofeo conquistato dalla Roma un anno fa, mentre i giallorossi mercoledì sera si giocheranno tutta la stagione nella finale di Europa League, contro il Siviglia. Ecco le scelte dal primo minuto dei due tecnici.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma,

José Mourinho non ha convocato diversi big della squadra giallorossa. Oltre a Paulo Dybala, le cui condizioni fisiche tengono i tifosi giallorossi col fiato sospeso, sono rimasti a casa Pellegrini, Rui Patricio e Matic. Lo Special One ha convocato per la prima volta il giovanissimo Pagano, centrocampista della Primavera giallorossa.

Ecco le scelte dei due tecnici dal primo minuto per la sfida del Franchi.

Fiorentina: Cerofolini; Venuti, Igor, Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikonè, Barak, Saponara; Jovic

ROMA: Svilar; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; Solbakken, El- Shaarawy; Belotti