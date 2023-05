Reparto completato: la Juventus lo ‘molla’ alla Roma

La Roma ha messo nel mirino una delle stelle in ascesa del campionato. Il colpo è possibile, una rivale si è defilata. Sorride Pinto.

Ora la concentrazione è rivolta unicamente alla finale di Europa League che, in caso di vittoria, consentirà di conquistare non soltanto il trofeo ma anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Al termine del match, per la Roma, sarà poi tempo di concentrarsi sulla sessione estiva del mercato con l’intento di rendere la rosa ancora più competitiva ad alti livelli.

Il direttore generale Tiago Pinto, in questi mesi, proverà a rinforzare tutti i reparti senza escludere la possibilità di acquistare un nuovo portiere. Rui Patricio, infatti, è andato a corrente alternata offrendo sì buone prestazioni ma pure errori marchiani. Il contratto che lega il 35enne alla società dei Friedkin scade nel 2024 e fin qui le parti non hanno mai discusso di un nuovo, eventuale rinnovo. Da qui la necessità, per Pinto di mettersi alla ricerca alla ricerca di un possibile sostituto dell’ex Wolverhampton.

La scelta è ricaduta su Guglielmo Vicario, cresciuto in maniera esponenziale al punto da diventare uno dei migliori esponenti del ruolo nel panorama calcistico internazionale. Per lui a gennaio si era fatto avanti il Bayern Monaco ma la trattativa non si è concretizzata a causa delle richieste economiche dell’Empoli. I toscani, in particolare, lo valutano intorno ai 20 milioni: una cifra alla portata della Roma, agevolata dal fatto che una delle principali rivali ha deciso di defilarsi e di cambiare obiettivo.

Roma, la Juventus si sfila dalla corsa per Vicario

Parliamo della Juventus, piombata su Marco Carnesecchi. L’estremo difensore di proprietà dell’Atalanta in prestito alla Cremonese, nei piani bianconeri, andrebbe a prendere il posto di Wojciech Szczesny in procinto di lasciare Torino.

Quella contro il Milan potrebbe essere l’ultima gara in bianconero per il polacco, in scadenza nel 2024 e di recente entrato in contrasto con il tecnico Massimiliano Allegri. La trattativa per il rinnovo è finita in stand-by ed in assenza di sviluppi il club provvederà a venderlo, in modo tale da monetizzare la sua cessione. Nel caso in cui il divorzio dovesse davvero andare in scena, Mattia Perin verrebbe promosso titolare mentre il ruolo di vice, come confermato da ‘Tuttosport’, spetterebbe proprio a Carnesecchi. La Roma, intanto, è alla finestra. La concorrenza per Vicario resta temibile ma intanto c’è un avversario in meno da dover affrontare.