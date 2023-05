Ribaltone totale: hanno scelto Mourinho come nuovo allenatore

Calciomercato, il futuro di José Mourinho in casa Roma rimane un nodo da sciogliere in vista della sessione estiva. C’è l’ennesimo ribaltone in vista: ora è la prima scelta

Altre tre gare attendono la Roma di José Mourinho verso la fine della stagione. Tre partite dal peso specifico ben diverso, la prima tra poche ore in casa della Fiorentina. I giallorossi saranno ospiti della squadra viola, sconfitta in finale di Coppa Italia dall’Inter di Simone Inzaghi, per la penultima giornata di Serie A. Mercoledì sera poi la Roma si giocherà l’intera stagione, nella finalissima di Europa League contro il Siviglia, in programma a Budapest.

In attesa della chiusura della stagione il futuro di José Mourinho continua a tenere banco in ottica calciomercato estivo. Nonostante un contratto in scadenza nel 2024 le strade tra la Roma ed il tecnico portoghese potrebbero separarsi con un anno di anticipo. Le recenti dichiarazioni verso il calciomercato giallorosso, ultime di una lunga serie di frecciate lanciate dallo Special One nei confronti di Tiago Pinto, possono aprire le porte ad un divorzio a fine stagione. E, secondo l’ultima soffiata arrivata in diretta, il PSG avrebbe deciso si cambiare ancora una volta strategia. Ecco l’ennesimo ribaltone che potrebbe stravolgere il futuro del tecnico portoghese, al secondo anno sulla panchina della Roma.

Nuovo ribaltone in casa PSG, contatti con Mourinho: è in cima alla lista

Il PSG avrebbe deciso di rompere gli indugi e contattare direttamente José Mourinho. Secondo le ultime voci di calciomercato sarebbe lo Special One il primo nome sulla lista del club guidato da Nasser Al-Khelaïfi. Il portoghese è stato accostato in più di un occasione all’esperienza parigina, al pari di altri profili come Zidane, Thiago Motta ed anche Max Allegri in casa di addio dalla Juventus.

Ora, secondo quanto svelato in diretta a Sport Mediaset, il club francese avrebbe contattato direttamente lo Special One. Sarebbe Mourinho la prima scelta dopo l’addio a Cristophe Galtier. Al tecnico ex Nizza non basterebbe il titolo in Ligue 1 per la conferma sulla panchina parigina. Ed il club, sotto l’azione del dirigente Luis Campos, sembra avere le idee chiare sul futuro in panchina. Mourinho ora sarebbe la prima opzione del PSG.