Addio dopo la Finale: “Ho smesso con Mourinho”

L’addio dopo la Finale europea, l’ex svela cosa accadde con José Mourinho. Ecco le parole del protagonista che riportano alla mente il divorzio con lo Special One

La Roma è uscita sconfitta dal campo della Fiorentina, nella penultima giornata di Serie A. La squadra giallorossa, scesa al Franchi con un turnover massiccio, ha sciupato nell’arco di pochi minuti il vantaggio conquistato grazie alla rete di El Shaarawy. La striscia di gare senza vittorie si allunga a sette incontri consecutivi in campionato per i giallorossi. Ora l’ultima speranza di raggiungere la qualificazione in Champions League passa dallo storico appuntamento di mercoledì sera: la finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest.

L’ultimo atto della competizione europea rappresenta anche l’ultima panchina stagionale per il tecnico portoghese in casa Roma. Lo Special One è stato infatti ammonito ieri allo stadio Franchi, e salterà causa squalifica la sfida allo Spezia dello stadio Olimpico. La panchina contro il Siviglia potrebbe anche essere l’ultima in assoluto per il portoghese, nonostante il contratto in essere con la Roma fino al 2024 non è escluso il divorzio anticipato a fine stagione. Scenario che ricorda quanto accaduto tra l’Inter e lo stesso Mourinho oltre dieci anni fa. Ecco la ricostruzione dell’addio ai nerazzurri fatta da uno dei protagonisti del triplete targato Mou.

Addio Mourinho dopo la Finale, la ricostruzione di Materazzi del divorzio con l’Inter

Marco Materazzi ricostruisce l’addio allo Special One in occasione della finale di Champions League, poi vinta, dell’Inter. L’ex difensore ha parlato ai microfoni del podcast BSMT, su Youtube. L’ex protagonista della cavalcata dell’Inter ricorda gli ultimi giorni dello Special One prima della finale di Madrid.

Uno scenario che per certi versi può assomigliare a quanto attende la Roma, con la finale di Europa League da giocare ed il futuro di Mourinho ancora da chiarire. Materazzi torna indietro alla stagione 2010: “Avevo il sentore che lui sarebbe andato via.” Sul clima della squadra prima della finale di Champions: “Il giorno prima della Finale capimmo che sarebbe andato via sicuramente, ed eravamo dispiaciuti. Era un punto di riferimento” Infine Materazzi svela: “Io ho smesso con José“