Giallo Mourinho, ‘La Repubblica’: l’addio alla Roma si è già consumato

Il quotidiano ‘La Repubblica’ lancia un monito sul futuro di José Mourinho in casa Roma. La squalifica del tecnico portoghese potrebbe essere l’indizio finale verso l’addio

Sono giorni di passione in casa Roma, la squadra giallorossa è attesa dallo storico appuntamento europeo di mercoledì sera. La formazione guidata da José Mourinho affronterà il Siviglia per la finale di Europa League. Ieri pomeriggio i giallorossi sono usciti battuti dal campo della Fiorentina, la squadra viola è riuscita a ribaltare il risultato nel giro di pochi minuti. Il quotidiano ‘La Repubblica’ lancia un avvertimento chiaro che coinvolge il futuro dello Special One.

La Roma esce sconfitta dal campo della Fiorentina di Vincenzo Italiano. I giallorossi hanno allungato a sette gare la striscia negativa in campionato, salutando matematicamente la possibilità di raggiungere il quarto posto in classifica. La Roma è stata raggiunta sul pari e poi superata nell’arco di pochi minuti, lanciando segnali preoccupanti in difesa in vista dell’appuntamento storico di mercoledì sera. In quel di Budapest la squadra guidata da José Mourinho si giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia di Mendilibar, sconfitto ieri in casa dal Real Madrid. Secondo quanto svela il quotidiano ‘La Repubblica’ la finalissima europea potrebbe essere l’ultima panchina giallorossa per lo Special One.

Siviglia-Roma ultima panchina per Mourinho: ‘La Repubblica’ non ha dubbi sul giallo di Firenze

Il tecnico portoghese è stato ammonito dal direttore di gara, nel secondo tempo della sfida con la Fiorentina. Il cartellino giallo sventolato in faccia al tecnico giallorosso ha fatto scattare la diffida che gli farà saltare l’ultimo appuntamento stagionale della Roma, la sfida interna allo Spezia della trentottesima giornata di Serie A.

Secondo quanto scrive ‘La Repubblica’ la squalifica dell’allenatore della Roma si tinge di ‘giallo’. A Firenze lo Special One avrebbe intenzionalmente cercato l’ammonizione, che ha fatto scattare la squalifica in vista dell’ultimo appuntamento allo stadio Olimpico per Mourinho. In questo modo l’ultima panchina giallorossa per lo Special One sarà quella della finale europea contro il Siviglia, la squalifica sarebbe dunque un nuovo indizio verso il divorzio a fine stagione con la Roma.