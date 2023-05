Calciomercato Roma, duello con la Juventus: blitz in Argentina

I bianconeri hanno deciso di mettere gli occhi su un obiettivo di calciomercato della Roma in vista dell’estate sempre più vicina

L’estate si sta avvicinando e con essa anche il calciomercato si fa sempre più vicino con le squadre che si stanno muovendo per cercare di preparare al meglio la finestra di trattative. Tra queste c’è anche la Roma, con Tiago Pinto che si sta muovendo per individuare i migliori affari che il mercato può offrire. Riuscire a risparmiare qualcosa sui cartellini è fondamentale per i giallorossi, che non possono fare spese folli.

Su di loro, infatti, c’è l’ombra della Uefa, con Ceferin che sta seguendo da vicino la situazione del club della Capitale. Tra le parti è stato trovato l’accordo sul settlement agreement in modo da evitare sanzioni, ma per farlo la Roma deve rispettare le regole del Fair

Play Finanziario. Questo significa niente aumento del monte ingaggi e niente spesa maggiore delle entrate. Effettuare una campagna acquisti sostenibile, quindi, è il primo obiettivo di Pinto.

Per questo il general manager da tempo sta visionando diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno. Con alcuni di loro, poi, i contatti sono in fase avanzata come con Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione sembra abbia raggiunto l’accordo con i giallorossi, mentre per Evan Ndicka, centrale dell’Eintracht, la situazione è più difficile.

Calciomercato Roma, si inserisce anche la Juventus: mucchio selvaggio

Non solo parametri zero, però, ma anche giovani talenti che potrebbero generare grandi plusvalenze in futuro. Per questo motivo la Roma sta visionando il Mondiale Under 20 in Argentina, dove nel mirino di Pinto c’è Marcos Leonardo, attaccante brasiliano del Santos. Il giocatore si è messo in mostra on alcuni gol contro l’Italia e contro la Repubblica Dominicana.

Il suo talento non è rimasto inosservato e su di lui ci sono diverse squadre. Come riporta 90min.cm, sulle sue tracce non ci sono solo Roma e Paris Saint-Germain. Ultimamente si è unita anche la Juventus alla corsa al brasiliano che è stato visionato dai bianconeri. Il talento verdeoro piace anche a diverse squadre della Premier League come Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham, Newcastle.