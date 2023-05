Calciomercato Roma, il Milan sorpassa tutti: contatti avviati e colpo a zero

I rossoneri hanno messo la freccia per un obiettivo di calciomercato della Roma, che potrebbe arrivare in Serie A tra qualche mese

La rivalità tra Roma e Milan è sempre stata molto accesa, con i due club che hanno dato spesso vita a grandi sfide in mezzo al campo. Ora, però, i testa a testa con i rossoneri i sono sposati nel calciomercato con Maldini e Massara che hanno messo gli occhi su un obiettivo di Tiago Pinto. I giallorossi, infatti, hanno intenzione di migliorare la rosa con dei colpi mirati, ma sulla loro strada hanno incontrato il club di Via Aldo Rossi.

I reparti da rinforzare sono tanti e si parte dalla porta, dove Rui Patricio ha dimostrato solidità, ma si avvia verso un’età avanzata. In difesa, invece, i giocatori di proprietà sono solo quattro, con Marash Kumbulla che in questa annata ha giocato una manciata di partite. Per rinforzare le retrovie, Pinto sta pensando a Evan Ndicka, centrale dell’Eintracht Frankfurt, che si libera a zero a fine giugno. Per il centrocampo, il nome caldo è quello di Houssem Aouar, algerino del Lione, con cui è stato già trovato l’accordo.

L’attacco è il reparto più problematico perché ci sono due titolari di tutto rispetto, ma non hanno reso come molti si aspettavano. Abraham, infatti, sta viaggiando ben al di sotto dei numeri a cui aveva abituato i tifosi romanisti la scorsa stagione. In totale sono solo nove le reti del giocatore inglese in tutte le competizioni, mentre l’anno scorso sono state ben 27.

Calciomercato Roma, il Milan lo prende a zero

Andrea Belotti in campionato è anc0ra a bocca asciutta, con il suo lavoro che è più dedicato al gioco di squadra. Vedere da un attaccante come lui la casella delle reti vuota, però, fa un certo effetto e per questo Pinto si sta muovendo anche per migliorare il reparto offensivo. Il giocatore che piace più di tutti è Roberto Firmino, che lascerà a zero il Liverpool a fine stagione.

Come riporta Calciomercato.it, però, sulle tracce del brasiliano non ci sono solo i giallorossi. Oltre a tanti altri club, anche il Milan vuole l’ex Hoffenheim, che sembra destinato a scatenare un mucchio selvaggio per prenderlo. Maldini e Massara hanno già avviato i contatti con gli agenti del giocatore e stanno tastando il terreno per capire le intenzioni del giocatore. L’affare non sarà facile, però viste che anche Inter, Juventus e Real Madrid vogliono Firmno.