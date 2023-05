Calciomercato Roma, scaricato dal club: corsa a quattro in Serie A

Il giocatore è fuori dai radar della squadra, che ha deciso di lasciarlo andare nel prossimo calciomercato con la Roma possibile destinazione

Il calciomercato comincia a prendere forma con i primi affari che si delineano. Altri poi cominciano a prendere piede, con al Roma che sta monitorando il panorama per trovare le offerte migliori e accontentare Mourinho. L’allenatore portoghese vorrebbe migliorare la rosa in vista della prossima stagione per farlo Tiago Pinto dovrà andare a rinforzare tutti i reparti della squadra.

L’ambizione dello Special One è sempre rimasta la stessa sin dai suoi inizi e si è incontrata con quella dei Friedkin. Due anni fa, infatti, Dan e Ryan hanno deciso di affidarsi al portoghese per raggiungere la Champions il prima possibile e vincere qualcosa in questo ciclo triennale. Nella prima stagione sulla panchina romanista, è arrivata la Conference League con i tifosi giallorossi impazziti per l’allenatore di Setubal.

Per migliorare la squadra, il general manager dovrà rinforzare tutti i reparti, con il mercato di gennaio che non è stato sufficiente. La Uefa, infatti, ha legato le mani del club con il settlement agreement imponendo paletti abbastanza severi. Anche la finestra di calciomercato estiva che è alle porte dovrà essere portata avanti sulla sostenibilità e per questo motivo, Pinto sta cercando di individuare i migliori profili che il mercato può offrire.

Calciomercato Roma, opzione per il prestito: lascia la Premier League

Il nome più caldo è quello di Houssem Aouar, centrocampista del Lione che è in scadenza a giugno. L’algerino ha raggiunto l’accordo con la Roma e si aspetta solo l’inizio del calciomercato per le firme. Un altro giocatore che piace per rinforzare la difesa è quello di Evan Ndicka, centrale dell’Eintracht, che però sta aspettando il Barcellona.

Come riporta givemesport.com, un altro nome è salito nella lista dei possibili colpi di calciomercato dell’estate. Si tratta di Harry Maguire, difensore centrale inglese del Manchester United. L’ex Hull City è finito sempre di più ai margini della rosa e ten Hag ha intenzione di cederlo per sfoltire la squadra. Il giocatore interessa a Juventus, Inter e Milan, ma la stessa Roma potrebbe entrare nella corsa al giocatore. L’opzione più plausibile potrebbe essere quella del prestito di una stagione.