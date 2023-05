Calciomercato Roma, svolta a sinistra: addio ufficiale

Calciomercato Roma, l’addio è ufficiale e apre la porta a una svolta per quanto riguarda la fascia sinistra giallorossa.

Un ultimo mese di campionato che ha visto la Roma crollare in classifica, per ritrovarsi così fuori dalla corsa Champions e con il rischio di arrivare al settimo posto. L’unica buona notizia per gli uomini di Mourinho è che la sconfitta della Fiorentina in Coppa Italia garantisce l’accesso in Europa ai giallorossi anche in caso di settimo posto, che vorrebbe dunque dire Conference League.

I piani futuri dell’allenatore restano ancora un mistero. Lo Special One infatti non ha ancora deciso cosa fare la prossima stagione, durante la quale potrebbe anche decidere di lasciare la capitale per una nuova avventura. Nonostante questo la società sta già lavorando per migliorare la rosa in vista della prossima stagione con acquisti mirati a parametro zero in modo tale da non violare i paletti del Far Play Finanziario.

I primi probabili acquisti saranno Houssem Aouar (ingaggio virtualmente chiuso) e Ndicka, rispettivamente da Lione e Francoforte, ma non sono gli unici nomi sul taccuino di Tiago Pinto, che ha puntato un grande nome per la fascia sinistra.

Calciomercato Roma, addio ufficiale e colpo clamoroso sulla sinistra

Se si dovessero concretizzare gli acquisti di Aouar e Ndicka la rosa ne uscirebbe senza alcun dubbio migliorata, soprattutto nel caso in cui non ci fossero cessioni eccellenti. Difficile però credere che la Roma possa permettersi di non cedere nessuno, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, tuttavia i Friedkin e Tiago Pinto potrebbero avere già in mente le possibili mosse da fare.

Tra i tanti giocatori rimasti senza contratto ci sono alcuni nomi decisamente interessanti. Uno dei più seguiti in ambito internazionale è senza alcun dubbio Raphael Guerreiro, esterno sinistro in forza al Borussia Dortmund. Il portoghese ha il contratto in scadenza in estate, e dopo la disfatta contro il Mainz è arrivata la decisione definitiva della società.

I gialloneri del Dortmund non rinnoveranno il contratto al calciatore, che sarà dunque libero di accordarsi gratis con altri club. In Serie A il suo è un nome molto seguito, su tutti Inter, Juventus e Roma. Per i giallorossi questa potrebbe essere un’operazione fattibile, come già riportato da Asromalive in precedenza, solo in caso di addio di Leonardo Spinazzola, che potrebbe partire in caso di un’offerta adeguata.