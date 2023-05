Addio Mourinho, sostituto in Serie A: c’è anche l’Atletico Madrid

Il futuro di Mourinho non è ancora stato deciso e in caso di addio c’è il possibile rimpiazzo nel nostro campionato

Il futuro di Mourinho passa per l’Ungheria, più precisamente per Budapest. Dalla finale di Europa League contro il Siviglia dipende molto, sia il giudizio sull’annata, sia il prosieguo di José sulla panchina giallorossa che non sembra più così sicuro. Negli ultimi mesi, infatti, sono state tante le voci che vedono lo Special One lontano dalla Capitale, nonostante ci sia ancora un anno di contratto dalla fine dell’accordo.

I Friedkin nel 2021 hanno deciso di dare vita a un ciclo triennale che avrebbe portato alla vittoria di qualche titolo. Questo, però, è arrivato subito con la vittoria della Conference League all’esordio. Nella notte di Tirana, i giallorossi hanno alzato al cielo la coppa europea che in Italia mancava dal 2010, quando il tecnico di Setubal ha vinto la Champions League con l’Inter nell’anno del triplete. Un risultato importante che ha dimostrato come la decisione di Dan e Ryan fosse stata azzeccata.

Visto proprio il grande lavoro effettuato alla prima stagione in giallorosso, Mourinho ha attirato l’attenzione su di sé. Inizialmente sono state le federazioni di Brasile e Portogallo a cercare di convincere il portoghese dopo il Mondiale in Qatar. Rifiutate queste, ci hanno provato Chelsea, l’Arabia Saudita e poi il Paris Saint-Germain, che ha deciso di separare le strade da Galtier e prendere in considerazione José.

Addio Mourinho, spunta l’alternativa nerazzurra

Di offerte importanti sulla scrivania dell’allenatore della Roma ce ne sono parecchie e lui vorrebbe avere qualche garanzia dai Friedkin. Questi, invece, stanno aspettando prima di offrire il prolungamento al tecnico, visto che manca ancora un anno di contratto all’addio.

In caso questo dovesse concretizzarsi, come riporta Tuttosport, il nome salito in auge per prendere il suo posto sarebbe quello di Giampiero Gasperini, vicino all’addio con l’Atalanta. Le sue ultime parole in conferenza stampa dopo la gara con l’Inter, infatti, hanno dimostrato come il suo ciclo sulla panchina dei bergamaschi stia andando verso l’epilogo. Su di lui ci sono anche Atletico Madrid e Napoli che, con l’addio di Spalletti diventa una destinazione più che concreta.