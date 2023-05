Calciomercato Roma, accordo totale: firma fino al 2028

Uno obiettivo per il prossimo calciomercato estivo della Roma ha trovato l’accordo con il club a cui si legherà per i prossimi cinque anni

Il calciomercato comincia a prendere forma con i primi affari che si delineano in vista dell’estate. Tra un mese finisce questa stagione di competizioni e comincia quella successiva, con la Roma che deve conoscere ancora il suo destino. Tutto passa per mercoledì, quando alla Puskas Arena si giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia. La vittoria sul Bayer Leverkusen ha permesso ai giallorossi di strappare il pass per la finale.

L’ultimo atto della coppa sarà fondamentale per vedere a quale competizione europea parteciperanno il prossimo anno Pellegrini e compagni. Da questo dipende anche la campagna acquisti che verrà effettuata, con il Fair Play Finanziario a legare le mani dei giallorossi. Già a gennaio Tiago Pinto non è riuscito a rinforzare la squadra come chiedeva José a causa dei paletti imposti dalla Uefa. L’organo calcistico europeo, infatti, ha imposto delle regole abbastanza rigide alla Roma che deve rispettarle se non vuole incorrere in sanzioni.

Per questo motivo, tornano protagonisti i parametri zero con Houssem Aouar ed Evan Ndicka i nomi più caldi sul taccuino del general manager. Il primo ha trovato l’accordo con la società e sta aspettando solamente l’estate per approdare nella Capitale. Il secondo, invece, sta aspettando altre offerte, ma anche con lui l’ex Benfica è sulla buona strada.

Calciomercato Roma, si è convinto: firma per cinque anni

Proprio nell’Eintracht Frankfurt, squadra di Ndicka, c’è un altro giocatore che interessa a Pinto. si tratta di Daishi Kamada, trequartista giapponese che si è messo in mostra nel Mondiale in Qatar con i suoi gol. Sono molti i club interessati a lui tra cui la Roma.

Come riporta Patrick Berger di SPORT 1, il giocatore ha trovato l’accordo con il Milan. Il centrocampista offensivo firmerà un accordo di cinque anni che lo legherà al club rossonero fino al 2028. La scelta del giocatore era arrivata già da tempo, ma ora sono è arrivata l’intesa anche sui dettagli che permetterà al giapponese di sbarcare in Lombardia.