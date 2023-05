Calciomercato Roma, Simeone mette la freccia: anche il Siviglia ko

Calciomercato Roma, Simeone mette la freccia per il colpo a zero. Anche il Siviglia bruciato dall’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno deciso di fare sul serio

Non solo il Siviglia, prossima avversaria nella partita più importante della stagione per la Roma. Ma anche un altro club spagnolo si è iscritto alla corsa per un elemento accostato ai giallorossi, che si libera a parametro zero alla fine della stagione, e che potrebbe essere un innesto assai importante nello scacchiere giallorosso.

Anzi, secondo quanto riportato da Todofichajes.net, l’Atletico Madrid, squadra che ha messo gli occhi su Guerreiro del Borussia Dortmund che non rinnoverà il proprio accordo con i gialloneri, avrebbe fatto quasi un passo decisivo per il giocatore. Un passo avanti importante, uno di quelli che possono davvero chiudere la questione.

Calciomercato Roma, l’Atletico all’assalto di Guerreiro

Guerreiro, come detto, è un elemento accostato alla Roma in diverse occasioni soprattutto per quello status di svincolato che tanta gola fa a tutti i club che hanno l’intenzione di rinforzarsi senza spendere troppo sul mercato. Un elemento importante che arriva da uno psicodramma clamoroso: il pareggio contro il Mainz in casa che ha permesso al Bayern Monaco di Tuchel di vincere la Bundesliga per l’undicesima volta di fila.

Proprio quel Tuchel che in questo momento sembra in bilico dopo il terremoto societario che c’è stato sabato scorso, quando i bavaresi hanno deciso di fare una vera e propria rivoluzione dentro il club. Questo comunque è un altro discorso, quello che interessa alla Roma in questo momento è capire se ci sono i margini per un inserimento per il giocatore che può decidere tranquillamente la sua prossima destinazione. E oltre il Siviglia – e qualche altro club della Liga – si è inserito anche l’Atletico. Anzi, Simeone, ha messo la freccia.