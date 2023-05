Mourinho resta alla Roma: “Contratto firmato”

Siviglia-Roma, il conto alla rovescia è iniziato e mancano sempre meno ore all’appuntamento che vale tutta la stagione per la squadra giallorossa. Ecco l’annuncio dell’ex sul futuro di Mou e non solo

Quarantotto ore separano la Roma dall’appuntamento con la storia. La squadra allenata da José Mourinho scenderà in campo mercoledì sera a Budapest, per la finale di Europa League contro il Siviglia. Ecco la presentazione della sfida dell’ex giallorosso, che apre ad un ballottaggio a sorpresa per l’appuntamento europeo e non solo. Anche il futuro di Mourinho sembra essere già scritto: “Ha un contratto firmato”

A due giorni dalla finalissima di Europa League contro il Siviglia si tirano le somme della stagione in casa Roma. Un ex calciatore giallorosso è intervenuto in diretta, sulla trasmissione Twich TV Play a Calciomercato.it. A parlare è stato Roberto Scarnecchia, ex centrocampista giallorosso dal 1977 al 1982. L’ex Roma apre ad un ballottaggio a sorpresa in vista della Finale di Budapest: “L’unico dubbio che ho è il portiere. Vorrei guardarli in faccia tutti e due e poi decidere. Metto in dubbio Rui Patricio, Svilar non mi è dispiaciuto per niente.” Sul resto della squadra Scarnecchia non ha dubbi:” Zalewski ed El Shaarawy, in difesa Mancini, Smalling e Ibanez Cristante Matic, Dybala, Pellegrini e Abraham.”

Roma, Scarnecchia non ha dubbi sul futuro di Mou: “Rispetterà il contratto”

L’ex centrocampista esce allo scoperto anche sul futuro dello Special One, ancora protagonista di rumors di mercato che lo vorrebbero lontano da Roma il prossimo anno: “Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma comunque andrà. Ha un contratto firmato, ed è giusto che vada avanti.”

Scarnecchia fa poi un punto stagionale, che comprende passato e futuro in casa giallorossa: “Abbiamo centrato l’Europa League un’altra volta, questa finale è importantissima. Il prossimo anno deve magari andare in finale di Champions League o vincere il campionato. Se lui ha le palle, e lui ce l’ha, lui deve affrontare un altro anno con la Roma perché ha un contratto di tre anni e deve finire un progetto che secondo me fino ad ora è molto positivo.”