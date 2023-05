Roma-Spezia, ufficializzato l’orario del match

Sono stati ufficializzati gli orari delle partite dell’ultima giornata della Serie A. Ecco quando si terrà la sfida tra la Roma e lo Spezia.

Il campionato sta ormai per volgere alla conclusione. All’appello, infatti, manca soltanto l’ultimo turno ma sono ancora diversi i verdetti da scrivere. L’Atalanta e la Roma, ad esempio, proveranno a difendere il piazzamento in zona Europa League dagli assalti della Juventus sempre più in crisi dopo la sconfitta patita per mano del Milan.

In coda, invece, resta quanto mai aperta la corsa per non retrocedere che vede coinvolti lo Spezia ed il Verona, entrambi a quota 31 punti. Gli spezzini, nella prossima giornata, affronteranno proprio i giallorossi di José Mourinho mentre gli scaligeri faranno visita al Milan già certo della partecipazione alla prossima edizione della Champions. Un doppio testa-coda che si giocherà in contemporanea, come annunciato nella mattinata odierna dalla Lega.

Il programma si aprirà venerdì alle ore 21 con la sfida (in onda su Dazn) che vedrà protagonisti il Sassuolo di Alessio Dionisi e la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano, che avrà così tutto il tempo necessario per prepararsi alla finale di Conference League prevista per il 7 giugno a Praga. Tre, poi, gli incontri che andranno in scena sabato: Torino-Inter alle ore 18.30 (Dazn) e Cremonese-Salernitana (Dazn) ed Empoli-Lazio (Dazn) entrambe alle 21.

Serie A, il programma dell’ultima giornata

Si riprenderà domenica alle 18.30, orario in cui avrà luogo il confronto tra il Napoli campione d’Italia ma in procinto di salutare il tecnico Luciano Spalletti e la Sampdoria ormai retrocessa (Dazn). Ben 5, infine, le partite che si disputeranno alle 21.

L’elenco comprende Atalanta-Monza (Dazn/Sky), Lecce-Bologna (Dazn/Sky), Milan-Verona (Dazn), Roma-Spezia (Dazn) e Udinese-Juventus (Dazn/Sky). Al termine della stagione manca quindi ormai poco. Poi, per i club, sarà tempo di riflettere in vista della sessione estiva del mercato. Una finestra che si preannuncia intensa per i giallorossi, non ancora certi della permanenza di Mourinho. Tutto, con molta probabilità, dipenderà dall’esito della finale di Europa League contro il Siviglia. La squadra è quasi pronta e nel tempo ancora a disposizione spera di poter riabbracciare Paulo Dybala, non ancora al meglio a causa del problema fisico rimediato nelle scorse settimane. L’attesa nella città eterna, nel frattempo, è alle stelle. La qualificazione in Champions è possibile, ma servirà una vittoria ai danni degli spagnoli.