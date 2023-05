Siviglia-Roma, Dybala salta la partitella

L’attaccante argentino della Roma ha messo la finale contro il Siviglia nel mirino e sta cercando ancora di recuperare al meglio

Nella mente dei tifosi della Roma e dei giocatori c’è solo una partita. Un match, 90 minuti per raggiungere la gloria e concludere al meglio questa stagione che in campionato non è stata entusiasmante. Mercoledì 31 maggio i giallorossi sono impegnati a Budapest, nella finale di Europa League contro il Siviglia. Un appuntamento a cui tanti altri avrebbero voluto prendere parte, ma la storia ha dato il suo verdetto.

L’ultimo appuntamento della coppa sarà Mendilibar contro Mourinho, Monchi contro Pinto e forse anche Dybala contro Rakitic. In quest’ultimo caso è bene utilizzare il condizionale perché le condizioni della Joya non sono ottimali e da un mese sta facendo avanti e indietro tra la fisioterapia di Trigoria e la palestra. L’argentino, infatti, ha subito un intervento duro durante la partita con l’Atalanta e da quel giorno ancora non è tornato a pieno regime.

Dopo la partita con gli orobici, ci sono stati due spezzoni di gara per il 21, ma poi Mourinho ha deciso di tenerlo a riposo. Nel mirino del portoghese e dell’ex Juventus c’è la gara con gli andalusi e avere un giocatore del talento di Dybala è fondamentale per riuscire a ottenere qualcosa. Il suo talento è centrale, come si è visto nella gara contro il Feyenoord, quando ha segnato all’ultimo minuto.

Siviglia-Roma, Dybala torna a disposizione di Mourinho

Riuscire a recuperare a pieno regime l’attaccante è fondamentale per José, che spera di utilizzarlo per affrontare gli spagnoli. L’intervento duro di Palomino ancora si ta facendo sentire e l’attaccante sta recuperando per cercare di superare questo fastidio alla caviglia.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante ha smaltito il fastidio tanto quanto basta per andare in panchina. Inizialmente, la presenza della Joya era in dubbio, mentre ora è sicuro che l’argentino possa giocare almeno uno spezzone di partita. José vorrebbe poterlo mandar ein campo dopo gli allenamenti di questi giorni, in cui si è unito al gruppo, ma evitando quegli esercizi che potessero portare a scontri di gioco.