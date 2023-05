Siviglia-Roma, i convocati ufficiali: recupero lampo e tre sorprese

Siviglia-Roma si avvicina. Ecco la lista ufficiale dei convocati per la finale di Budapest. C’è un recupero lampo e una tripla sorpresa in vista

Il conto alla rovescia per la finale di Budapest entra nel vivo. Tra due giorni la Roma si giocherà la possibilità di vincere un secondo trofeo europeo consecutivo. L’ultimo atto dell’Europa League vedrà i giallorossi affrontare il Siviglia di Mendilibar, la squadra spagnola è specialista della competizione. Non mancheranno motivazioni da entrambe le parti, sarà una gara decisiva per il bilancio stagionale ed arriva la lista ufficiale dei convocati per la finalissima europea.

Meno due a Siviglia-Roma, la finale di Europa League in programma a Budapest mercoledì sera. La squadra guidata da José Mourinho ha conquistato la seconda finale europea consecutiva e sogna di bissare il trionfo della Conference League dello scorso anno. L’ultimo scoglio è rappresentato dallo spauracchio Siviglia, la squadra spagnola ha conquistato per ben sei volte la competizione europea. Per lo Special One l’appuntamento ha il sapore di vero e proprio crocevia in ottica bilancio di fine stagione, considerando che in caso di trionfo i giallorossi conquisterebbero anche un posto nella prossima edizione della Champions League.

Siviglia-Roma, i convocati ufficiali di Mendilibar: recupero lampo e non solo per gli spagnoli

La squadra andalusa ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Mendilibar può tirare un sospiro di sollievo, per il recupero di Fernando. Il centrocampista brasiliano si era fermato nei giorni scorsi, ma ora è presente nella lista dei convocati nel club spagnolo.

Inoltre Mendilibar ha deciso di aggregare tutti i calciatori alla finale di Budapest. Sarò presente anche lo squalificato Acuna ed i calciatori non inseriti in lista europea: Tecatito e Pape Gueye. Il Siviglia svolgerà la rifinitura in Ungheria domani, dopo la conferenza del tecnico spagnolo. Ecco la lista ufficiale dei convocati: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Montiel, Nianzou, Badé, Marcao, Rekik, Alex Telles, Gudelj, Fernando, Joan Jordán, Manu Bueno, Óliver Torres, Rakitic, Lamela, Ocampos, Suso, Papu Gomez, Bryan Gil, Rafa Mir, En-Nesyri.