Siviglia-Roma, non solo Dybala: nuovo recupero lampo

Siviglia-Roma, buone notizie per José Mourinho in vista della Finale di Europa League. Nuovo recupero lampo per Budapest, non solo Dybala a disposizione

Nuovo recupero per la Finale di Budapest in casa Roma. Arriva l’ennesima buona notizia per José Mourinho, atteso dalla seconda finale europea consecutiva in casa giallorossa. Oltre al recupero di Paulo Dybala, che rientrerà almeno per la panchina in vista dell’appuntamento europeo, c’è un altro recupero a pieno per lo Special One. Si è allenato in gruppo ed ora punta alla maglia da titolare in vista della sfida di mercoledì sera.

Meno due a Siviglia-Roma e arriva un’altra buona notizia dall’infermeria giallorossa per José Mourinho. Il tecnico portoghese sogna il secondo titolo europeo sulla panchina giallorossa. L’appuntamento storico è fissato a Budapest, tra due giorni, di fronte ai giallorossi gli spagnoli del Siviglia. La squadra andalusa è specialista della competizione e per la Roma, oltre alla gloria di trionfare per la seconda volta in Europa, c’è in palio anche un posto nella prossima Champions League. Le ultimissime che arrivano da Trigoria lasciano filtrare ottimismo sulle condizioni di Paulo Dybala, che soffre di un dolore alla caviglia dal duro colpo subito da Palomino durante la sfida in casa dell’Atalanta.

Siviglia-Roma, Spinazzola lavora in gruppo: pienamente recuperato per la Finale

Oltre alla ‘Joya’, che sarà a disposizione del tecnico ma in dubbio dal primo minuto, lo Special One ritrova pienamente in gruppo Leonardo Spinazzola. Il laterale sinistro è tornato ad allenarsi a Trigoria con il resto della squadra ed ora si candida per una maglia dal primo minuto.

Secondo quanto scritto da Angelo Mangiante su Twitter, il laterale umbro è pienamente recuperato e si candida per una maglia dal primo minuto in vista della Finale di Budapest. José Mourinho può rilanciarlo dal primo minuto sulla corsia di sinistra, in tal caso il ballottaggio si sposterebbe sulla fascia destra. Due candidati per un posto da titolare, Zeki Celik e Nicola Zalewski, senza dimenticare Stephan El Shaarawy che potrebbe essere schierato in attacco oppure proprio sulla corsia mancina.