Siviglia-Roma, doppio dilemma Dybala: pronto l’asso nella manica

L’attaccante della Roma è ancora alle prese con un infortunio alla caviglia che gli ha causato dolore e la presenza in dubbio col Siviglia

Mancano poco più di 24 ore alla partita più importante della stagione della Roma: quella con il Siviglia che si giocherà a Budapest domani sera. Alle 21 va in scena alla Puskas Arena la finale di Europa League, l’appuntamento cerchiato in rosso da tutti i tifosi giallorossi e non. La gara, infatti, ha un peso molto importante per i romanisti, che vogliono chiudere un’annata difficile con un trofeo.

Questo potrebbe cambiare il giudizio della stagione, che è stata molto difficile e per alcuni giocata al di sotto delle possibilità. Sono stati diversi i punti lasciati per strada che avrebbero potuto cambiare la storia. Ormai quel che è fatto è fatto e tutti gli occhi e i pensieri sono concentrati sulla partita di domani sera a cui vuole arrivare anche Paulo Dybala. L’attaccante argentino in questi giorni è alle prese con un infortunio alla caviglia e sta facendo di tutto per tornare a pieno regime.

Molto probabilmente, la Joya partirà dalla panchina contro il Siviglia o comunque giocherà uno spezzone di gara. José Mourinho non ha nessuna intenzione di rinunciare a lui e sa bene che il suo talento potrebbe essere fondamentale per risolvere la gara. Il suo talento ha illuminato le prestazioni di tutta la squadra durante la stagione e riaverlo per la gara più importante è fondamentale.

Siviglia-Roma, doppio problema per Dybala

Ieri il giocatore si è allenato con il gruppo e molto probabilmente farà la stessa cosa oggi prima di partire da Fiumicino con il resto del gruppo. L’attaccante argentino ha recuperato in tempo per la partita, anche se non al 100%, visto che i suoi problemi non sono ancora del tutto risolti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i problemi di Dybala non sono solo fisici, ma anche atletici. Sono passati diversi giorni dall’ultima partita da titolare o giocata per gran parte. Anche per questo motivo, sarà molto probabile vederlo partire dalla panchina. Se poi la caviglia dovesse dare problemi, la Joya è disposto a ricorrere alle maniere forti e rischiare con gli antidolorifici, che gli permetterebbero di giocare ignorando, però, i dolori all’articolazione.