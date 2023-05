Calciomercato Roma, annuncio ufficiale sull’addio: Pinto lo prende gratis

Il general manager della Roma può prendere l’obiettivo di calciomercato estivo a parametro zero tra qualche settimana

La Roma è impegnata nella finale di Europa League. Tutte le menti, tutti i pensieri e tutti i cuori sono concentrati solo sulla partita che ci sarà stasera alle 21, in cui i giallorossi dovranno affrontare a Budapest il Siviglia. La partita è molto importante perché rappresenta l’occasione di portare a casa un altro trofeo europeo do0po la Conference League vinta lo scorso anno nella notte di Tirana.

Importante già in questi giorni, però, è preparare la prossima stagione, con questa annata che finisce tra 30 giorni esatti. Con la fine di giugno, infatti, terminano le competizioni e con il primo luglio comincia il nuovo corso 2023/2024. In quel giorno, poi, apre anche il calciomercato con la Roma che ha già fatto dei passi in avanti nelle scorse settimane per cercare di assicurarsi qualche obiettivo. Il programma di Pinto è quello di migliorare la rosa per permettere al club di arrivare a palcoscenici più alti.

Per questo motivo, il general manager sta scandagliando il panorama, per individuare i migliori affari disponibili. Visto il settlement agreement firmato con la Uefa, il club non può spendere e per questo motivo saranno fondamentali i giocatori in scadenza. Il nome più caldo tra i futuri parametri zero è quello di Houssem Aouar, che è molto vicino alla Roma.

Calciomercato Roma, lascia la squadra a fine stagione

I giocatori nl mirino sono diversi e c’è anche Roberto Firmino, attaccante del Liverpool che abbandonerà i Reds a fine giugno. Dopo otto anni è finita l’avventura del brasiliano nel club di Premier League e Pinto ha cercato di farsi avanti e promuovere la Roma come papabile club.

Nelle ultime ore, però, un altro nome si è aggiunto alla lista dei colpi per la prossima annata. Accostato già ai giallorossi da Asromalive.it settimane fa, ora è arrivato l’annuncio ufficiale: Jefferson Lerma lascerà il Bournemouth a fine stagione a parametro zero. Il centrocampista, quindi sarà libero di scegliere il suo nuovo club, con Tiago Pinto che è molto interessato a prenderlo per blindare la linea mediana.