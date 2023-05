Effetto domino Kane: Roma e Juventus travolte

Calciomercato, la Roma e la Juventus rischiano di essere travolte dall’effetto domino generato dall’addio a Harry Kane. Ecco il nuovo scenario che fa tremare la Serie A

Roma e Juventus rischiano il sorpasso secco in vista della sessione estiva di calciomercato. A cambiare gli scenari ci pensa il futuro di Harry Kane, in rotta d’uscita dal Tottenham. L’effetto domino generato dall’addio al numero 9 in casa Spurs rischia si spazzare via la concorrenza italiana, con i giallorossi ed i bianconeri che resterebbero al palo nella corsa al gioiellino brasiliano. Ecco tutti i dettagli che arrivano dall’Inghilterra.

La Roma e la Juventus rischiano di essere tagliate fuori dalla corsa al giovane bomber in estate. Ad innescare il sorpasso in Inghilterra potrebbe essere l’addio tra il Tottenham e Harry Kane. L’attaccante britannico potrebbe salutare definitivamente gli Spurs, reduci da una stagione tormentata e dal bilancio fallimentare. Il bomber inglese potrebbe lasciare il club di Londra per accasarsi al Manchester United di Erik ten Hag. Non è un mistero che i Red Devils siano a caccia di rinforzi offensivi in estate e il profilo di Kane è tornato di strettissima attualità.

Calciomercato, Roma e Juve sorpassate: ecco l’erede di Kane al Tottenham

In casa Tottenham ovviamente si ragiona sull’eredità che lascerebbe il classe ’93 nell’attacco degli Spurs. Tra le tante piste che potrebbero accendersi spunta l’opzione sudamericana sulla quale sono state segnalate anche Roma e Juventus, ma non solo, in vista del calciomercato estivo.

Secondo quanto evidenziato dal portale britannico Footballfancast.com, gli Spurs in caso di addio a Harry Kane sarebbero pronti a piombare sul giovane bomber brasiliano Marcos Leonardo. Attaccante del Santos, ha da poco compito 20 anni, che si sta mettendo in vetrina nel Mondiale Under 20. Nella competizione ha anche siglato anche una doppietta contro i pari età dell’Italia. Il sito inglese individua nel giovane bomber brasiliano il possibile erede di Kane in casa Tottenham, la Premier League sembra pronta a beffare nuovamente il campionato italiano nel prossimo calciomercato.