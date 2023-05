Siviglia-Roma, tensione tra tifosi: ci sono feriti

Nei pressi della fan zone del Siviglia e dello stadio ci sono stati degli scontri che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine



La finale di Europa League va in scena tra circa un’ora e Budapest è stata presa d’assalto dai tifosi della Roma e del Siviglia. La partita è l’appuntamento più importante per entrambi i club, ma soprattutto per la Roma, che ha sacrificato molto in campionato per arrivare nella miglior forma possibile alla sfida di coppa. Questa è la seconda finale europea a cui i giallorossi sono approdati dopo l’arrivo di Mourinho.

L’allenatore portoghese, infatti, ha puntato molto sul cammino nelle competizioni continentali e già lo scorso anno è arrivata la vittoria in Conference League nella notte di Tirana. Ora i giallorossi vogliono ripetersi nuovamente e affrontare al meglio gli spagnoli, dove ci sono diverse vecchie conoscenze, da Lamela fino a Monchi. Sono circa 20.000 i tifosi che sono partiti alla volta della Capitale ungherese e dopo essersi riuniti nella fan zone, i giallorossi si sono diretti alla Puskas Arena, dove hanno già preso posto.

Oltre alle due tifoserie, però, sono arrivati inevitabilmente anche altri gruppi locali e stranieri per cercare di creare qualche tafferuglio in città. In questi minuti, infatti, sono molti i video che circolano sul web di scontri che vedono protagonisti gli spagnoli e alcuni sostenitori di club che non c’entrano nulla con la partita.

Siviglia-Roma, scontri tra tifosi: feriti e arresti a Budapest

In un contesto simile, infatti, questi gruppi sono arrivati a contatti andando a creare momenti di tensione intorno allo stadio, che è stracolmo di tifosi, pronti a godersi un grande spettacolo.

Come riportato da Calciomercato.it, ci sono stati diversi scontri che hanno portato ad alcuni feriti. Un paio di tifosi, infatti, hanno avuto bisogno di essere trasportati in ospedale in seguito agli scontri. Oltre a questo, poi, sono stati ben sette gli arresti, con la polizia che ha fermato alcune persone proprio per il disordine creato intorno allo stadio. Il momento più critico, però, ci sarà senza ombra di dubbio al termine della gara con il verdetto finale.