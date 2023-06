Calciomercato Roma, fuori uno: firma ufficiale con la Juve

La Roma sonda il mercato, alla ricerca di nuovi innesti di qualità. La Juventus si defila dalla corsa: già scattato, a sorpresa, il rinnovo.

Battere il Siviglia ieri avrebbe consentito alla Roma di ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions e mettere a bilancio circa 60 milioni. Ora, invece, il club dovrà cercare di strappare almeno il pass per l’Europa League 2023/24 ed ottenere dalle cessioni i fondi necessari per finanziare i colpi in entrata tesi a rafforzare la rosa.

Diversi i componenti della rosa che, salvo sorprese, sono destinati a salutare la compagnia al termine della stagione. L’elenco, ad esempio, comprende Roger Ibanez finito nel mirino dell’Atletico Madrid e del Tottenham. Il brasiliano, di recente, ha preferito glissare sul proprio futuro rimandando ogni decisione alle prossime settimane. Il direttore generale Tiago Pinto, nel frattempo, ha esposto il prezzo in vetrina: per portarlo via dalla capitale serviranno almeno 30 milioni.

In Premier League potrebbe poi rientrare Tammy Abraham, la cui valutazione oscilla tra i 40 e i 45 milioni. L’inglese piace al Manchester United (che lo considera un’alternativa ad Harry Kane), al Newcastle e all’Aston Villa. Tutto da scrivere, poi, il futuro di Rui Patricio legato al club fino al 2024. La trattativa relativa al rinnovo, di fatto, non è mai scattata e non è da escludere che il manager decida di cederlo in estate in modo tale da monetizzare al meglio la sua partenza e puntare forte su un nuovo numero uno.

Roma, si complica la strada per Vicario

La Roma, in attesa di definire la posizione del 35enne portoghese, ha sondato il mercato alla ricerca di un suo eventuale sostituto. La scelta è ricaduta su Guglielmo Vicario che l’Empoli è pronto a vendere in cambio di 25 milioni. Chiudere in maniera positiva l’operazione per Pinto, però, non si preannuncia affatto facile.

L’estremo difensore ha una lunga fila di spasimanti tra cui l’Inter, che a breve dovrà decidere se tenere André Onana oppure accettare la proposta ricevuta dal Chelsea. In corsa pure il Manchester United (David De Gea è in scadenza) ed il Bayern Monaco che, a distanza di 6 mesi dal suo acquisto, sta già valutando il possibile divorzio da Yann Sommer. La Juventus, dal canto suo, sembra essersi defilata. Un’ulteriore confermata è arrivata oggi dal giornalista di ‘Goal.com’ Romeo Agresti, secondo cui sarebbe già scattato il prolungamento fino al 2025 di Wojciech Szczęsny. La strada resta in salita ma intanto Pinto dovrà affrontare una rivale in meno. La Juve, salvo sorprese, continuerà ad affidarsi al polacco e a Mattia Perin.