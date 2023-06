Calciomercato Roma, i bianconeri sfidano tutti: lo vogliono a ogni costo

L’obiettivo della Roma per il prossimo calciomercato estivo potrebbe finire nel club a strisce, che ha intenzione di rinforzare la rosa

Manca veramente poco alla fine della stagione con tutte le competizioni che si fermano il 30 giugno. Alla fine del mese ci sarà il punto sul cammino effettuato dalla Roma e da tutte le altre squadre, con il giorno seguente che rappresenta un appuntamento molto importante per l’estate calcistica. Si tratta del primo luglio, che segna l’inizio del calciomercato, una data segnata in rosso da tutti gli amanti del momento.

La Roma sarà protagonista con una campagna acquisti sullo stesso stile di quella dello scorso anno. I parametri zero saranno protagonisti della strategia di Tiago Pinto, che ha l’arduo compito di rinforzare la rosa senza spendere troppo. Sulla testa della società, infatti pende ancora l’ombra della Uefa, che sta controllando da vicino i giallorossi, che hanno firmato il settlement agreement. Con questo accordo, infatti, il club si impegna a rispettare le regole del Fair Play Finanziario per non incorrere in sanzioni.

I paletti imposti dall’organo calcistico europeo, però, hanno già reso difficile la finestra invernale con il solo Diego Llorente approdato in prestito dal Leeds con diritto di riscatto. L’altro grande acquisto di gennaio p stato Ola Solbakken, con l’accordo col Bodo/Glimt che è stato raggiunto a fine novembre.

Calciomercato Roma, assalto bianconero e sfida alla Roma

Non solo giocatori a zero, però, perché con le cessioni è senza ombra di dubbio possibile cercare l’assalto a qualche talento che ha dimostrato di avere le qualità per giocare in giallorosso. Uno di questi è Marcos Leonardo, attaccante brasiliano del Santos, che si è fatto notare nel Mondiale Under 20.

Sulle sue tracce non ci sono solo i giallorossi, ma anche diversi club dalla Premier League. Uno di questi, come riporta il Daily Mail, è il Newcastle, che ha intenzione di migliorare il parco attaccanti con il giocatore. Oltre a loro, poi, ci sono anche Arsenal, Manchester United e West Ham, che aveva cercato di prenderlo in passato, ma il loro tentativo è sfumato.